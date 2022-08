“Soy un innovador”: Kanye West vende ropa en bolsas de basura y desata burlas en las redes

Hay quienes llevan demasiado lejos aquello de marcar la diferencia de sus competidores, como es el caso de Kanye West, quien está siendo objeto de muchas críticas y burlas por la nueva manera de presentar su colección.

De acuerdo con el reporte de Milenio, el fundador de Yeezy creó una nueva línea de ropa la cual está comercializando dentro de unas bolsas negras de basura, o costales, dentro de las tiendas.

Los reportes indican que en las tiendas de Gap en Nueva York, la ropa se encuentra apilada y revuelta en estos costales de ropa en lugar de presentarse en los tradicionales percheros, estanterías y ganchos de manera ordenada como se acostumbra.

De hecho, se rumora que los empleados de los establecimientos ordenaron la ropa por talla y color, pero cuando el intérprete de Donda vio eso se enfureció y pidió que todo se desordenara de nuevo.

Por un lado se encuentran los incrédulos quienes escribieron “esto tiene que ser una broma”, “hasta dónde llega la estupidez humana”, “Kanye cada vez está más loco”, “Jamás compraría algo así”, fueron parte de los comentarios.

Otros se lo tomaron con mayor humor: “Kanye se cree innovador, pero es porque nunca ha ido a los mercaditos”, “en el tianguis de mi ciudad lo hicieron primero”, aseveraron algunos, mientras otros fueron más directos con el rapero: “exacto su ropa es una basura”, escribieron los internautas.

Ante la lluvia de malos comentarios, el ex esposo de Kim Kardashian solo ha dicho que se considera “un innovador” por esa manera de presentar sus productos. Asimismo dijo: “mira a los niños... Mira a las personas sin hogar... Como la mayor inspiración para todo el diseño”.

“Soy un innovador, y no estoy aquí para sentarme y disculparme por mis idea. Esto no es una broma, esto no es un juego, esto no es solo una colaboración de celebridades. Esta es mi vida. Estoy luchando por un puesto para poder cambiar de ropa y llevar el mejor diseño a la gente”.

— Kanye West sobre el escándalo.