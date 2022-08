Linda Evangelista reaparece tras quedar desfigurada y sorprende: aún no puede mirarse al espejo

La supermodelo Linda Evangelista volvió al mundo de la moda a sus 57 años , tras años de estar alejada de las cámaras.

La famosa, quien fue una de las modelos más importantes y exitosas de los 90, y enamoró a todos con su belleza, sufrió una deformación en su rostro, luego de someterse a un tratamiento estético.

Tras esto, Linda Evangelista se alejó de las redes y se sumió en una profunda depresión que afectó su vida, hasta ahora, que finalmente ha aprendido cómo lidiar con ello, saliendo adelante.

Linda reveló que se sometió a una lipoescultura que deformó su cuerpo, cuello y rostro , y aunque quiso mejorar con cirugías estéticas, ha tenido que llevar fajas y ya no es la misma.

Linda Evangelista reaparece tras fallido retoque estético en portada de revista

La famosa apareció en la portada de Vogue recientemente luciendo hermosa, pero tapando su rostro con pañuelos de cuero en rosa, rojo y negro, y sombrero.

Además, estaba completamente tapada en su cuerpo, llevando camisas y blazer, pero derrochó belleza, y demostró que, aunque vivió algo muy doloroso, es una mujer fuerte que ha salido adelante.

“Ya no podía seguir viviendo con ese dolor. Sabía que tenía que hacer un cambio, y el único cambio era contar mi verdad. Si hubiera sabido que los efectos secundarios podrían incluir perder las ganas de vivir, y que acabaría tan deprimida que me odiaría... No, no habría asumido ese riesgo”, dijo la modelo con tristeza.

La famosa reveló que no le gusta que nadie la toque después de lo que vivió y aún no puede mirarse al espejo.

Además, confesó que se sometió a dos liposucciones y tiene incisiones por todo el cuerpo tras el fallido retoque estético.

“Tengo puntos, he llevado vendas de compresión en la barbilla, he tenido mi cuerpo vendado, apretado, durante ocho semanas... nada ha ayudado. Llegue solo a tomar agua. O comer una rama de apio o una manzana, me iba a volver loca”, dijo.

Además, recordó que estaba tan deprimida que hasta su hijo lo notó. “Me dijo ‘¿Te acuerdas de cuando eras tan divertida, de cuando te reías todo el rato?’. Eran comentarios inocentes, pero eran muy duros para mí”.

