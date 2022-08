William Levy y el momento incómodo en el que besó a las ganadoras de las subastas de sus besos, esto pagaron

William Levy es uno de los actores más deseados del momento. Desde que inició su carrera como actor, le ha robado suspiros a más de una gracias a su atractivo físico, con el que ha ido sumando fans de distintas latitudes y recientemente tres mujeres lograron cumplir su sueño de besarlo, aunque por un precio bastante alto.

El galán cubano se encuentra en España preparando sus nuevas producciones, por lo que fue invitado a una gala benéfica, organizada por el mismísimo Antonio Banderas, en el marco del Festival Starlite Catalana Occidente llevado a cabo en Marbella.

El evento que se realiza anualmente tiene como objetivo la recaudación de fondos solidarios y Levy no dudó en aportar su granito de arena, al poner en subasta sus besos.

Este fue el jugoso precio para un beso de Wiliam Levy

El protagonista de telenovelas como ‘La tempestad’, ‘Triunfo del amor’ y ‘Sortilegio’, está viviendo uno de sus mejores momentos como actor, al llegar a ser uno de los más codiciados, luego de su protagonización en ‘Café con Aroma de mujer’, por lo que no dudó en poner en ofertar sus besos.

Las mujeres afortunadas pagaron 6 mil, 10 y 12 mil dólares, respectivamente, haciendo un total de 28 mil dólares.

Levy subió al estrado para cumplir su palabra y le plasmó un beso a cada una de ellas, en los labios, quedando totalmente encantadas.

La cantidad recogida será destinada para mejorar la calidad de vida de los niños vulnerables en Europa.

“Estoy muy agradecido con toda la gente en España que me ha dado la bienvenida. Nunca me esperé esto al empezar a grabar Montecristo, la verdad que ha sido una diferencia especial. Cuando ayudo lo hago de corazón y para brindar un poco de lo que Dios y el público me ha dado a mí”, dijo para finalizar su discurso.