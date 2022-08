De Ezra Miller a Britney: estos famosos tuvieron graves crisis por problemas de salud mental

En los últimos meses, Ezra Miller, actor de “The Flash”, estuvo en el ojo del huracán por diversas acciones delictivas que había cometido y el comportamiento errático que, incluso, había puesto en duda el estreno del superhéroe más veloz del Universo Extendido de DC.

Luego de diversos escándalos, Miller rompió el silencio y admitió que está atravesando graves problemas de salud mental, de modo que está preparado para entrar en un tratamiento. Igualmente, pidió disculpas por las acciones que había cometido en los últimos meses y afirmó que enfrentaría las consecuencias que se presenten.

“ Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis aguda, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas complejos de salud mental y he comenzado un tratamiento continuo. Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida” , fueron las palabras de Miller a través de un comunicado.

El comportamiento errático puede parece sorprendente para muchos de los fanáticos que lo han visto triunfar en su carrera, sin embargo esto no es nuevo en el mundo del entretenimiento, ya que muchos han sido los famosos que han caído en este tipo de situaciones por problemas graves de salid mental.

Mientras algunos se distanciaron a tiempo de la presión que implica la exposición pública, lamentablemente otros vivieron vivieron fuertes crisis con los ojos de la prensa encima.

Además de Ezra Miller, estos famosos tuvieron graves problemas de salud mental

Angelina Jolie

La famosa actriz de “Maléfica” tiene un trastorno límite de la personalidad y, aunque ha cuidado mucho su imagen ante la prensa, en su vida privada ha atravesado duros momentos, ya que se le dificulta tener relaciones estables, ha tenido problemas alimenticios y también atravesó una etapa en la que se autolesionaba. Aunque es una mujer sensible y muy solidaria, sus emociones pueden tener fuertes altibajos.

Catherine Zeta Jones

Es una de las actrices más destacadas de Hollywood e interpretó papeles icónicos del mundo cinematográfico, pero debió alejarse de su profesión un tiempo, ya que fue diagnosticada de trastorno bipolar tipo II.

“Después de lidiar con un año de muchísimo estrés, la actriz tomó la decisión de ingresar en un hospital mental por un breve período para ser tratada”, fueron las palabras de su representante.

Selena Gomez

La ex chica Disney atravesó diversas crisis públicas desde que era tan solo una adolescente y desde muy joven vivió muy de cerca la presión de la industria del entretenimiento. Con los años, fue diagnosticada con ansiedad y trastorno bipolar. Después de esto, se alejó de su trabajo para recuperarse y volvió controlada. Actualmente, es una de las figuras más exitosas del medio, se mantiene lejos de las redes sociales y siempre está enfocada en cuidar su salud mental.

Britney Spears

Es, probablemente, uno de los casos más conocidos del mundo, ya que su crisis fue pública y objeto de burlas cuando decidió rapar su cabeza y agredió a los paparazzi que la seguían. La famosa tendría un trastorno bipolar y ha atravesado varias crisis nerviosas, así como episodios de depresión.