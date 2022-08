“Me quité dos costillas”: Ángela Aguilar hace polémica declaración sobre su pequeña cintura

En los últimos meses, Ángela Aguilar ha desatado diversas polémicas en su vida y, una vez más, sus comentarios dieron de qué hablar al público pues aseguró que se quitó dos costillas.

Muchos fanáticos elogian a la cantante de 18 años por su increíble talento musical, pero también hay quienes quedan impactados por su físico, especialmente por la pequeña cintura que tiene y debido a la cual la han comparado con otras celebridades como Thalía.

¿Cómo logra tener una cintura tan pequeña?, es la pregunta que muchos fanáticos quieren saber y, recientemente, emitió un comentario que dejó a todos atónitos.

Todo surgió cuando el periodista Jomari Goyso le mencionó a la artista un comentario sobre su diminuta cintura.

“Me asusta esa cintura”, dijo el español mientras compartía el tras escena con toda la familia Aguilar en medio de un show.

De inmediato, ella dio una respuesta controversial, pero no tardó en reflexionar y aclarar que se trataba de una broma.

“Me quité dos costillas, obvio. No, no digas, porque luego me van a estar ahí diciendo”, dijo la famosa en un clip grabado por el periodista.

Ángela Aguilar sorprende al mundo cada vez más

La artista comenzó su carrera musical cuando era tan solo una niña y hoy cuenta con millones de seguidores que admiran su trabajo y encuentran inspiración en ella.

Esto ha hecho que la mirada de la prensa esté puesta sobre ella, de modo que cada paso que da es noticia que se refleja en decenas de medios de comunicación.

Ángela ha protagonizado diversos escándalos como su relación con Gussy Lau, de 34 años o los comentarios que fueron considerados “clasistas” para muchas personas.

Sin embargo, lo que sí es cierto es que la artista cada vez cosecha más triunfos y se muestra como una artista con un talento incomparable, por lo que cada vez son más los trabajos musicales que comparte con el mundo.