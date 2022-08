Gussy Lau envía indirecta para Ángela Aguilar con una nueva canción

Después de cuatro meses de que estallara el escándalo por fotografías filtradas de Ángela Aguilar con Gussy Lau, el compositor regresó a la música con un nuevo tema. Al escucharlo sus seguidores apuntaron a que podría tratarse de una indirecta para la hija de Pepe Aguilar.

Gussy Lau canta con el corazón roto, fans aseguran que es por Ángela Aguilar

Aunque aún no reveló el título de la canción, si compartió una publicación acompañada de la frase:

“de lejitos vas a ser mi gran amor”

En la canción, Gussy habla a una persona a quien quiso, pero de quien se tuvo que separar:

“Por todo lo que un día te quise, y el gran cariño que aún te tengo, dejaré que esto cicatrice y a ver de dónde me sostengo”

Así, deja ver que habla de un corazón roto y una relación que terminó. La canción continúa:

“Es mejor que te suelte porque solo te hago daño. Eres mucho para este perdedor”

Finalmente el cantante parece despedirse de la persona que una vez quiso:

“Y no llores, ya vendrán mejores años. De lejitos vas a ser mi gran amor”

Aunque en su publicación Gussy no mencionó el nombre de Ángela, muchos de sus seguidores piensan que puede tratarse de un tema dedicado a ella, pues se piensa que su relación terminó tras el escándalo.

“ @angela_aguilar_ te trae por la calle de la tristeza mi @gussylau 😢”

“Hermosa canción será para Angelita??? ❤️”

“Se la dedicó a Angela Aguilar😍”

“Estimado Gussy, mi pregunta es ¿Ángela ya no cantará canciones tuyas? Porque esta en su voz wow de genial!!!”

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y Gussy Lau?

Todo comenzó cuando en redes sociales comenzaron a circular fotos de Ángela y Gussy besándose. El programa ‘Chisme no like’ dio a conocer que la pareja podría haber iniciado su relación cuando ella era menor de edad y sólo tenía 17 años.

De acuerdo con el programa, la relación comenzó en marzo, cuando Ángela Aguilar tenía 17 años de edad.

De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, su padre, Pepe Aguilar habría reaccionado con enojo ante la noticia de la relación de su hija con Gussy Lau, quien trabaja para su empresa Equinoccio Records.

El cantante se habría enterado del romance durante noviembre en Las Vegas, a donde acudieron con motivo de los premios Grammy. A pesar del desacuerdo de su padre, Ángela Aguilar habría continuado viendo a su novio.

Por esta razón la familia Aguilar rompió toda relación con Gussy Lau, quien posteriormente dio una entrevista con Javier Cerani y habría comentado que tiene miedo de hablar sin permiso de Pepe Aguilar.

“Hablé con él, no sabe qué hacer, está muy perdido, muy asustado, dice que no tiene nada que decir, aunque cerró sus redes sociales. No puede decir nada sin permiso de Pepe Aguilar, sin permiso de ella, porque ella tiene una imagen. Él no lo negó, él tiene miedo a hablar”

Por medio de redes sociales circula un video en el cual Gussy confirma su relación con la cantante y dice que las fotos en las que aparecen juntos él las publicó para sus amigos cercanos y alguien les tomó un screen shot y las compartió.

Él afirma que llevan juntos desde febrero, que todo se estaba manejando de manera privada y que Pepe está de acuerdo y su mamá también lo sabe.

Después de que se dieran a conocer imágenes de Ángela Aguilar junto a Gussy Lau, la joven de 18 años de edad realizó un video en el cual dijo sentirse apenada y violentada por las imágenes que ‘mancharon su imágen’.

Ángela dejó claro que las fotos se hicieron públicas sin su autorización y que habían sido filtradas por alguien en quien ella confiaba y que la traicionó, por lo que estaba pasando por momentos difíciles.

En su comunicado dijo que intentará arreglar la situación y pidió disculpas a su público por decepcionarlos.