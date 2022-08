Los gemelos de Elizabeth Alvarez y Jorge Salinas han crecido mucho: son la mezcla perfecta de ambos

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas son sin duda una de las parejas más queridas y estables del espectáculo mexicano. Su historia de amor comenzó en 2008, cuando filmaban la telenovela “Fuego en la Sangre”, al lado de Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Nora Salinas y Pablo Montero.

Sus personajes eran una de las parejas estelares pero lo que comenzó siendo un romance de ficción, terminó convirtiéndose en uno de la vida real que hoy continúa dando frutos.

Luego de tres años de romance, Elizabeth y Jorge se casaron el 15 de octubre de 2011. Fue hasta diciembre de 2015 que se convirtieron en padres de los mellizos Máxima y León.

Ambos actores suelen ser muy activos en redes sociales y de vez en cuando comparten fotografías de los momentos en pareja y como familia. ¡Sin duda ha sorprendido lo mucho que han crecido sus hijos!

Así lucen los mellizos de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez actualmente

Ahora que tienen 6 años, Máxima y León se ven cada vez más como niños grandes y menos como bebés.

La familia pasó una vacaciones en la Riviera Maya, donde se hospedaron en el hotel temático de Nickelodeon.

“Este lugar es increíble e imperdible !!!! ver la carita de nuestros niños viendo a sus personajes favoritos es lo máximo !!!! así que vístalo está aquí en mexico 🇲🇽 @nickresortrivieramaya en la Riviera maya a 20 min del aeropuerto de Cancún”, se lee en la publicación.

Elizabeth también compartió unos videos en los que se puede ver a sus hijos disfrutar de la piscina, así como de las amenidades del resort.

Elizabeth y Jorgen han aprendido a aprovechar el tiempo libre que tienen fuera de los foros, llevando a sus hijos de viaje.

En abril estuvieron unos días en Los Cabos, donde los niños disfrutaron de las paradisiacas playas. La actriz compartió una serie de fotos en las que si bien no muestra el rostro de Máxima y León, se puede ver lo grandes que están.

En febrero, los actores celebraron el Día del amor y la amistad con una tierna postal en la que aparecen los cuatro muy bien arreglados.

Y en diciembre de 2021 posaron para una serie de fotografías navideñas en las que dejaron claro que son una familia unida.

Hace unos meses, Elizabeth reveló que tiene ciertas reglas establecidas que permiten un equilibrio en casa.

Según dijo a Univisión, sus no ven sus telenovelas u otros proyectos en los que ella y Jorge han participado.

“Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás. Eso es lo que ven mis hijos de mí, que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque”, expresó.

Además dejó claro que lo más importante para ella es separar su profesión de su vida como mamá.

“Raro ver que a una persona dentro de la farándula le importen de verdad más sus hijos que sus proyectos, eso habla bien de ellos”. “Yo también creo que es lo más sano separar lo que es su profesión a su carrera de vida como mamá, porque así sus hijos pueden crecer fuera del ambiente tóxico que es la tv mexicana”.