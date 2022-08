‘Corazones malheridos’: Nicholas Galitzine no iba a interpretar a Luke sino este otro actor

Aunque no es ningún novato en el mundo de la actuación, la popularidad de Nicholas Galitzine ha crecido como la espuma en todo el mundo durante las últimas semanas gracias a su actuación protagónica en la película romántica del momento: Corazones malheridos.

En el largometraje de Netflix, el actor roba suspiros interpretando Luke Morrow, un conservador marine que acepta casarse por conveniencia con la cantautora Cassie Salazar (Sofia Carson) para obtener una mayor asignación económica y así pagar la deuda que tiene con un traficante de drogas.

No obstante, aunque la estrella británica parece haber nacido para dar vida al hijo menor de Jacob Morrow, la verdad es que el actor nunca fue la primera opción para encarnar a este infante de la marina.

El guapo actor que originalmente iba a ser Luke en Corazones malheridos

Aunque actualmente es imposible imaginarse a otro en la piel del galán de Corazones malheridos, la realidad es que el papel de Luke se lo ganó primero el actor estadounidense Charles Melton.

A finales del año 2020, cuando se dio a conocer que el proyecto estaba en marcha, el histrión de ascendencia coreana fue anunciado como protagonista de la película junto a Sofia Carson.

Sin embargo, antes de arrancar el rodaje del filme el año pasado, el medio Deadline informó que Galitzine había sido elegido para interpretar el rol protagónico en reemplazo de Melton.

Los motivos por los que el intérprete de 31 años quedó fuera del largometraje nunca se dieron a conocer pues ni él ni la producción de Alloy Entertainment dijeron nada al respecto.

No obstante, de acuerdo al medio chileno Cinebooom, el artista tuvo que retirarse del proyecto pese a ser elegido y reportado como el protagonista masculino “debido a conflictos de agenda”.

Al igual que Galitzine, Charles Melton comenzó su carrera actoral en 2014. No obstante, a nivel mundial, es más famoso que el intérprete londinense pues ha actuado en más proyectos famosos.

Reginald Mantle en la serie Riverdale (2017-2022); Daniel Bae en la película The Sun Is Also a Star (2019) y Rafe en el filme Bad Boys for Life (2020) son algunos de sus papeles más reconocidos.

Durante este año, sus fans no lo vieron en Corazones malheridos como habían soñado, pero sí lo hicieron en la cinta Secret Headquarters y la serie Poker Face.

Además, sigue caminando a paso firme hacia la cima de la fama pues recién se unió al elenco del filme K-Pop: Lost in America junto a Rebel Wilson. En Instagram, tiene más de 6,2 millones de seguidores.

¿Cómo terminó Nicholas Galitzine siendo Luke en Corazones malheridos?

Tras el vacío dejado por Charles Melton, aparentemente, el proyecto tuvo que hacer un nuevo casting para encontrar al Luke Morrow ideal. Ahí fue cuando Nicholas Galitzine resultó seleccionado.

Sobre su prueba para hacerse con el papel, Carson recordó que supo de inmediato que él era el indicado para el rol en reemplazo de Melton debido a la química instantánea entre ambos.

Sin embargo, Liz Allen Rosenmbaum, la directora de Corazones malheridos no estaba muy convencida pues sentía Galitzine que era demasiado dulce para un personaje que requería ira.

“Cada vez que iba al cine, tenía nuestra película en mente y pensaba en posibles Lukes”, rememoró la también productora ejecutiva de la cinta en entrevista a Variety.

“Le enviaba mensajes de texto a Liz constantemente. Tenía, como, una lista de selecciones de deseos”, contó. “Cuando comenzamos el proceso de casting real y me reuní con Nick, lo supe al instante solo por nuestra química”.

“Sabía que, para mí, lo más importante para el corazón de nuestra historia era la química entre estas dos personas que, literalmente, no podían soportar lo mucho que se deseaban, y necesitaba sentirse como fuego, como un rayo en una botella”, dijo.

“Nick y yo tuvimos una química realmente increíble a través de la pantalla de una computadora”, aseguró.

No obstante, el actor con 3,8 millones de seguidores en Instagram no obtuvo un sí inmediato. “Para mí, Nick no sonó al principio”, confesó Allen. “Ella (Sofia) siguió mencionándolo, así que tuve una conversación separada con él por mi cuenta, en la que hablamos más sobre el personaje…”.

“Después de nuestra larga llamada, dijo: ‘Liz, ¿básicamente me estás pidiendo que sea más un imbécil? Puedo hacer eso’. Entró de nuevo, le hizo pasar un mal rato en sus improvisaciones y ella se quedó asombrada y desanimada de una manera divertida”, recordó.

“Empecé a ver cómo podían empujar los botones del otro”, agregó. A partir de entonces, Galitzine se convirtió en Luke. El enorme éxito que ha tenido la película hasta ahora en la plataforma de streaming demuestra que resultó ser la elección perfecta.