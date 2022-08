‘Corazones malheridos’: 10 fotos de Nicholas Galitzine que muestran que es el galán perfecto

La emoción que ha provocado Corazones malheridos, la nueva película romántica de Netflix, no solo ha demostrado el poder y alcance de las historias de amor clásicas.

Además, ha disparado la popularidad de sus protagonistas, Sofia Carson y Nicholas Galitzine. En el caso del actor, si bien se trata de un rostro fresco en la pantalla para muchos, no es ningún novato.

De hecho, aunque su interpretación de Luke Morrow en esta producción representa su papel más importante hasta la fecha, el actor ya tiene un tiempo robando suspiros.

A continuación, te contamos más de este atractivo histrión, su carrera en ascenso en Hollywood y datos sobre él junto a 10 fotos que muestran su perfección.

Las mejores 10 fotos de Nicholas Galitzine, el galán de Corazones malheridos

Nicholas Galitzine nació en Londres, Inglaterra, el 29 de septiembre de 1994. Durante su infancia, nunca soñó con ser actor, pues su corazón estaba en el mundo de los deportes.

El londinense jugaba al fútbol, pero brillaba especialmente en el rugby. Asimismo, compitió en atletismo. No obstante, el destino tenía planes completamente diferentes para él.

Una lesión en el hombro lo alejó de la noche a la mañana de su pasión. “Fue difícil porque, cuando perdí eso (su carrera en el rugby), perdí mi escape de la vida escolar mundana”, dijo a Screen Daily.

“Es por eso que recurrí al drama y la música”, añadió el joven artista que también toca varios instrumentos y lanzó su sencillo Comfort hace algunas semanas.

El amor lo llevó a la actuación

Afortunadamente, la vida lo condujo rápidamente a la actuación. La historia de cómo terminó siendo intérprete está estrechamente ligada a un romance que no fue.

“Había una chica que iba al Festival Fringe de Edimburgo que realmente me gustaba”, recordó en una entrevista a la revista Wonderland.

“Fui (al festival) para poder ir a perseguir a esta chica. Y regresé con esta agencia de actuación”, contó sobre su inesperada entrada al mundo de la interpretación.

Después de su fichaje, Galitzine se ganó su primer rol como actor en la película The Beat Beneath My Feet en 2014. En el proyecto, encarnó al protagonista y cantó algunos temas para la cinta.

Su debut en la actuación rápidamente lo llevó a encadenar papeles en una producción tras otra con las que probó que no solo es un rostro bonito, también es muy talentoso y versátil.

Asimismo, comenzó a acaparar una atención muy positiva del público y la crítica. Incluso, en el año 2015, fue nombrado ‘estrella del mañana’ por la revista Screen International.

“Tienes que trabajar duro en tu oficio si quieres tener éxito, y aún está por verse cómo se materializa eso, pero estoy ansioso por trabajar”, dijo al medio.

“Estoy en la zona y aprendiendo. Actuar es una hermosa carrera en la que nunca dejas de aprender y mejorar; solo vivir la vida aumenta tus capacidades”, agregó.

Los proyectos de Nicholas Galitzine antes de Corazones malheridos

Nicholas ha dado vida desde un adicto a la heroína en la serie de terror Chambers (2019), hasta un estudiante homosexual en el armario en la película de comedia Handsome Devil (2016).

En la pantalla chica, también ha destacado en las series Legends (2015) y The Watcher in the Woods (2017). Empero, ha sido el cine en donde más ha crecido como artista.

Aparte de las antes mencionadas, el galán británico de 1,83 m de estatura ha actuado en High Strung (2016), The Changeover (2017), Share (2019), The Craft: Legacy (2020) y Cinderella (2021).

En la producción de Amazon Prime Video, el intérprete protagonizó la historia en la piel del príncipe Robert y de la mano de Camila Cabello. Con esta, comenzó a darse a conocer a nivel global.

Luke Morrow llega a su vida y su popularidad despunta

Tras este breve, pero intenso recorrido en su corta y fructífera carrera, el carismático actor de 27 fue elegido para encabezar la película romántica de Netflix del año: Corazones malheridos.

En este filme, el histrión vuelve a hacer gala de sus cualidades camaleónicas al ponerse en los zapatos de Luke Morrow, un impecable infante de la marina listo para el despliegue.

No obstante, este marine conservador, reservado y proveniente de una familia tradicional no siempre ha sido el modelo perfecto del chico estadounidense que todos piensan.

Luke está distanciado de su padre y endeudado por un pasado turbulento en el que fue adicto a las drogas. Con el fin de probar su valía y comenzar de nuevo, decide enlistarse a la Marina.

Sin embargo, surge la oportunidad de casarse por interés con la cantautora Cassie Salazar y lo hace para pagar sus deudas a pesar de que se odian. Al final, se termina enamorando de ella.

Con el fin de encarnar este rol, el londinense –hijo de una madre es greco-estadounidense y un padre es inglés- tuvo que deshacerse de su acento, lo cual no le resulta difícil.

De hecho, en entrevista a ScreenDaily, aseguró que los acentos son “pieza de su fiesta”. Por otro lado, a Tudum comentó que se sumergió al máximo “en la cultura militar” para asumir este rol.

“Creo que se requiere tanta especificidad para interpretar a un personaje así, por lo que se trataba en gran medida de comprender el proceso de creación de un infante de marina: cómo era el entrenamiento básico, la intensidad de todo, cómo se comportan, el lenguaje corporal”, contó.

Gracias a su actuación en este filme, el más visto de Netflix durante la última semana, el actor recibió el impulso final para alcanzar el estrellato internacional y su popularidad despuntó.

Nuevos proyectos

Actualmente, Nicholas Galitzine está imparable. De hecho, se encuentra inmerso en las grabaciones de su nueva película: Red, White & Royal Blue.

En este proyecto, basada en una novela gay romántica homónima, encarna al ficticio príncipe Enrique de Gales, un joven que se enamora del hijo del presidente de los Estados Unidos.

Mientras este proyecto se estrena, el público puede disfrutar de su extraordinaria actuación y derroche de química con Sofia Carson en Corazones malheridos en Netflix.

Asimismo, pueden seguirle la pista en redes sociales como Instagram, en donde constantemente derrite a sus 3,4 millones de seguidores con fotos en donde rezuma su galanura.