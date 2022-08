Así luce Homero de Los Locos Adams en el comic original: ¿qué esperar de la serie?

El estreno de la nueva serie de Netflix, “Wednesday” de Tim Burton, ha generado emoción a los fieles fanáticos de “Los locos Addams”, una historia que forma parte de la cultura pop y ha tenido diversas entregas en el mundo del entretenimiento.

Aunque muchos pueden recordar a esta extraña familia por algunas producciones televisivas y cinematográficas, el origen de la historia es muy distinto y se remonta al año de 1938.

“Los locos Addams” nacieron por la creatividad del humorista gráfico norteamericano Charles Addams, quien tenía una pasión muy particular por coleccionar herramientas de tortura medieval en su casa, además de otros objetos que cualquiera consideraría macabros.

Estos personajes salieron a la luz por primera vez en la revista New Yorker y reflejaba la historia de una familia con ambiciones macabras, pero desde un relato lleno de sátira y humor negro.

En los primeros años, el cómic no tenía nombre y los relatos no tenían una relación entre sí, de modo que los personajes no se mostraban en un mismo contexto, pero esto no impidió que los lectores quedaran enganchados con cada edición.

Así lucía Homero en el comic de “Los locos Addams”

Si hay algo que identifica a esta familia es que cada uno de sus miembros tiene rasgos muy específicos que se han mantenido en cada una de las versiones que han salido en el mundo del entretenimiento.

En el comic, Homero es un hombre de traje con el cabello peinado con una división en el medio, cejas delgadas, ojos adormecidos y, por supuesto, un fino bigote.

Los avances que se han mostrado de “Wednesday” muestran a un Homero algo diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que tiene algunas características diferentes.

Aunque mantiene el traje elegante y un peinado que intenta ser elegante, en este caso parece ser un estilo ligeramente más rudo, sin embargo la esencia se ha ganado la expectativa de todos los fanáticos.

Así es el primer tráiler de “Wednesday”