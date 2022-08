Aracely Arámbula: las condiciones que Luis Miguel le habría puesto para “hacerse cargo” de sus hijos

Aracely Arámbula y Luis Miguel fueron una de las parejas más explosivas y famosas de los 2000, pero lamentablemente terminaron en el 2009.

La actriz y el cantante duraron cuatro años juntos, y tuvieron dos hijos, Miguel y Daniel, a quienes el cantante no ha mantenido ni ha estado presente en sus años de vida como debería.

En diferentes oportunidades la protagonista de telenovelas ha afirmado que “El Sol de México” no ha estado presente en la vida de sus hijos, ni se hacía cargo de ellos, pero que ella y su familia les ha dado todo el amor que necesitan.

Además, su padre, Manuel fue la figura paterna de sus dos hijos, aunque lamentablemente falleció hace unos meses, dejando un gran vacío.

Luis Miguel habría puesto estas condiciones a Aracely Arámbula para ver a sus hijos

Ahora que el padre de Aracely no está, parece que el cantante quiere retomar el contacto con sus dos hijos, quienes ya son unos adolescentes, Daniel tiene 13 años y Miguel 15.

Según reporta TV Notas, Luis Miguel tendría algunas condiciones para Aracely, para finalmente encargarse de la manutención de sus dos hijos y visitarlos con mayor frecuencia.

Y es que el cantante no quiere que el hermano de Aracely, Leonardo Arámbula esté cuando él los visite.

Esto porque “El Sol de México” acusa a su excuñado de filtrar información a la prensa y a los paparazzis sobre su relación con Aracely.

Por eso, el actor puso como una de las condiciones para ver a sus hijos y hacerse cargo de ellos que ningún miembro de la familia esté presente cuando él los visite.

Sin embargo, se sabe que Aracely y su hermano son muy unidos, y siente un gran cariño por él, por lo que es poco probable que acepte estos requerimientos del cantante.

Por otra parte, la modelo colombiana Alessandra Zurek, quien es amiga de Luis Miguel, lo defendió y aseguró que él sí quiere convivir con sus hijos.

“Nunca hemos hablado de Aracely Arámbula. Él habla de sus hijos y yo pienso que no está con sus hijos no porque no quiere, pienso que ahí hay algo más que no puedo decir porque no lo sé”, dijo hace semanas en una entrevista a ‘De primera mano’.