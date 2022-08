Así fue como Ivonne Montero y Laura Bozzo pusieron fin a sus diferencias con un abrazo

Ivonne Montero y Laura Bozzo volvieron a encontrarse tras haber participado en La Casa de los Famosos. El episodio del reencuentro sorprendió al público pues las famosas pusieron sus diferencias a lado e hicieron las paces.

Ivonne Montero y Laura Bozzo se reconcilian

El pasado domingo 14 de agosto se celebró el reencuentro del cast de La Casa de los Famosos, al cual acudieron los participantes para recordar sus momentos más polémicos.

Pese a todo el escándalo Ivonne Montero y Laura Bozzo se reconciliaron con un abrazo.

Tras haber vivido este momento, la intérprete reveló en una entrevista para el programa Venga la Alegría cómo fue el reencuentro con sus compañeros.

Primero declaró que nunca pensó tener problemas con Bozzo en el reality.

“Para mí fue una sorpresa de mal gusto conocer la personalidad de Laura, yo nunca me imaginé, en un principio yo había escuchado que me quería, que me admiraba, que me apoyaba en todos los sentidos, y de repente todo lo contrario, la verdad me sorprendió muchísimo”

Finalmente dijo que a pesar de haber hecho las paces ante las cámaras no desea mantener una relación con ella en el futuro.

“Yo le sigo recibiendo sus disculpas y ya que Dios la bendiga, pero es una persona que sencillamente no me gustaría volver a toparme con ella”

La famosa también habló sobre su relación con Zerboni, de quien fue pareja hace tiempo y con quien se reencontró durante el programa.

De acuerdo con Ivonne ellos no terminaron de manera amigable debido a acciones del actor.

Todo sucedió cuando su hija nacida en 2013 fue diagnosticada con una malformación cardiaca que la llevó a someterse a múltiples operaciones. En ese momento el apoyo de Zerboni no fue sincero con sus intenciones.

“Yo descubrí que él había planeado el llegar con una reportera al hospital aquella noche, y yo recuerdo que cuando salí y lo abracé, alcancé a ver una reportera de TV Notas, y la verdad no dije nada porque necesitaba un abrazo en ese momento”

Ivonne declaró que además el actor mintió sobre haberla apoyado económicamente con las operaciones de su hija y dijo que nunca se interesó en sus sentimientos en ese momento.

“Zerboni no me invitó ni un café, ni siquiera me dijo vamos a la cafetería de enfrente a platicar, no, él fue a tomarse sus fotos y ya. Después me enteré que él estuvo diciendo que él había pagado parte de la cirugía, de verdad Zerboni ¿qué onda contigo?, o sea, ¿cómo puedes ser tan fantoche y colgarte medallas que no tienes?, cada quien va a cargar con sus acciones, con sus pensamientos y con sus mentiras”

La ganadora de La Casa de los Famosos 2022, recibió 200 mil dólares en efectivo y apagó las luces de la casa en la que vivieron por meses.

Ivonne Montero agradeció al público por su apoyo, pues los fans de la actriz realizaron campañas en redes sociales para que votaran por ella. También agradeció a su hija Antonella, a quien le dedicó su triunfo.