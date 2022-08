‘Hocus Pocus’ se estrenó hace 29 años y así luce ahora su elenco (no vas a reconocer a Max)

Era el mes de julio de 1993 cuando se estrenó Hocus Pocus (Abracadabra, en español), una película infantil de comedia y terror protagonizada por Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy.

Cuando Walt Disney Pictures lanzó esta cinta fue un fracaso de taquilla. No obstante, con el paso del tiempo, comenzó a cobrar popularidad y se convirtió en un clásico que vemos cada Halloween.

No obstante, desde su lanzamiento, han transcurrido 29 años en los que este filme de Kenny Ortega ha permanecido vigente en el gusto del público y su talentoso elenco, lógicamente, cambió.

El antes y después del elenco de Hocus Pocus

La película arranca cuando Max Dennison, un joven recién mudado a Salem, Massachusetts, decide ir a explorar una casa abandonada con su hermana, Dani, y su nueva amiga, Allison.

Accidentalmente, Max resucita a las hermanas Sanderson, tres brujas diabólicas que solían vivir en el lugar y fueron ejecutadas en el siglo XVII por sus crímenes contra los niños Emily y Thackery Binx.

Con la ayuda de este último convertido en un gato inmortal, los chicos roban el libro de hechizos de las brujas e intentan impedir su maquiavélico plan para volverse jóvenes e inmortales.

Las hermanas Sanderson en 'Hocus Pocus' | Imdb

La cinta tendrá una muy esperada secuela pautada para estrenarse en septiembre, pero no contará con todo el elenco original, solo las actrices de las Sanderson y el actor de Billy Butcherson.

Antes de su lanzamiento, te mostramos el antes y después de los actores de Hocus Pocus:

Bette Midler

La actriz, cantante, comediante y productora Bette Midler cautivó al público con su interpretación de la malvada Winifred “Winnie” Sanderson, la líder y mayor de las hermanas Sanderson.

En la actualidad, la también activista tiene 76 años de edad y continúa brillando en el medio artístico. La serie The Politician (2019-2020) y la cinta The Glorias (2020) son sus últimos proyectos.

Bette Midler dio vida a Winifred “Winnie” Sanderson en 'Hocus Pocus' | Imdb / Instagram

Kathy Najimy

La talentosa histrionisa Kathy Najimy se grabó en la mente de todos como Mary Sanderson, la segunda de las hermanas Sanderson y quien puede oler a los niños.

Hoy en día, Najimy tiene 65 años y permanece presente en el mundo de la actuación. La película Soltero en Navidad (2021) y la serie Duncanville (2020-2022) son sus más recientes producciones.

Kathy Najimy dio vida a Mary Sanderson en 'Hocus Pocus' | Imdb / Instagram

Sarah Jessica Parker

La famosa actriz Sarah Jessica Parker mostró su gran talento y versatilidad dando vida a la cómica Sarah Sanderson, la menor de las hermanas Sanderson y quien atrae a los niños con su voz.

Al presente, la también productora tiene 57 años y no solo sigue triunfando en la industria del entretenimiento, además es una exitosa empresaria y está consagrada como icono de moda.

Su más reciente actuación fue como protagonista de la serie And Just Like That... (2021-2022), un proyecto para el que retomó su papel más famoso: Carrie Bradshaw.

Sarah Jessica Parker dio vida a Sarah Sanderson en 'Hocus Pocus' | Imdb / Instagram

Omri Katz

El actor Omri Katz ya tenía tiempo actuando cuando encarnó al inolvidable Max Dennison, un adolescente oriundo de Los Ángeles que despierta a las Sanderson tras su mudanza a Salem.

Tras Hocus Pocus, Katz actuó de manera intermitente hasta su retiro en 2018. Actualmente, tiene 46 años y dirige una empresa de cultivo de cannabis llamada The Mary Danksters.

A la par, tiene una tienda de ropa en línea relacionada con su negocio.

Omri Katz dio vida a Max Dennison en 'Hocus Pocus' | Imdb / Instagram

Thora Birch

Con alrededor de 11 años de edad, Thora Birch se ganó el corazón de todos dando vida a la pequeña Dani Dennison, la hermana menor de Max y una amante del Halloween.

Ahora, Birch tiene 40 años y es una consagrada actriz en Hollywood. El último rol de la ganadora del SAG Award y nominada a los Emmy, Globos de Oro y BAFTA fue en el filme 13 Minutes (2021).

El público la verá pronto en Wednesday, la próxima serie de Netflix sobre La familia Addams.

Thora Birch dio vida a Dani Dennison en 'Hocus Pocus' | Imdb / Instagram

Vinessa Shaw

La joven intérprete Vinessa Shaw dejó su huella en los espectadores dando vida a Allison, una residente de Salem e interés amoroso de Max.

Hoy por hoy, Shaw tiene 46 años y todavía está derrochando su talento en las pantallas. Sus últimas películas son 12 Mighty Orphans (2021) y We Need to Do Something (2021).

Vinessa Shaw dio vida a Allison en 'Hocus Pocus' | Imdb / Instagram

Sean Murray

Aunque Thackery Binx pasa gran parte de la película convertido en gato, el público tiene algunos vistazos de él como humano en Hocus Pocus. En estas escenas, es encarnado por Sean Murray.

Luego del largometraje, el actor de ahora 44 años no ha dejado de actuar. Su rol más famoso es el de Timothy McGee en la serie de televisión NCIS, en donde ha actuado desde 2003 hasta el presente.

Sean Murray dio vida a Thackery Binx en 'Hocus Pocus' | Imdb / Instagram

Doug Jones

En Hocus Pocus, Doug Jones resaltó con su personificación de Billy Butcherson, un amante de Winifred que la engañó con Sarah. Ella le cosió la boca y luego lo resucitó como zombi.

Desde entonces, no ha parado de destacarse, principalmente, en papeles que requieren toda una caracterización como los que encarnó en Hellboy, El laberinto del fauno y La forma del agua.

Sus últimos roles los encarnó en las series What We Do in the Shadows (2019-2022) y Star Trek: Discovery (2017-2022).