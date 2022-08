¿Te acuerdas del niño de ‘E.T., el extraterrestre’? Así luce a 40 años de la película

De las muchas películas de ciencia ficción que por siempre se quedarán grabadas en los corazones de los espectadores destaca E.T., el extraterrestre, una cinta de Steven Spielberg estrenada en 1982.

El largometraje se convirtió en todo un fenómeno cinematográfico que conquistó hasta en los rincones más recónditos del mundo con la historia de Elliott, un solitario niño de nueve años.

En la inolvidable trama del galardonado y taquillero filme, el pequeño anhela tener un gran amigo y lo encuentra inesperadamente en E. T., un extraterrestre abandonado en el planeta Tierra.

Henry Thomas tenía 10 años cuando protagonizó 'E.T., el extraterrestre' | Imdb

A partir de entonces, ambos forjan una amistad entrañable y forman un lazo mental, físico y emocional muy fuerte hasta que el extraterrestre debe volver a su hogar.

Con apenas 10 años de edad, Henry Thomas se puso en los zapatos de Elliott. En ese entonces, apenas comenzaba su carrera actoral y saltó a la fama con esta actuación protagónica.

Gracias al talento y carisma demostrado dando vida a este personaje, el niño actor no solo logró ganarse un lugar en el corazón del público, también nominaciones al Globo de Oro y a los BAFTA.

Henry Thomas tenía 10 años cuando protagonizó 'E.T., el extraterrestre' | Imdb

Desde entonces, han transcurrido 40 años en los que la estrella infantil, lógicamente, ha cambiado.

El cambio de Henry Thomas, el actor de Elliott en E.T., el extraterrestre

En la actualidad, Henry Thomas está convertido en un guapo y talentoso hombre de 50 años de edad que sigue vigente en Hollywood, en donde se ha construido una ilustre trayectoria artística.

Tras su magnífica interpretación en E.T., el extraterrestre, el novel artista prosiguió imparable encadenando papeles en una producción tras otra mientras cursaba sus estudios.

Desde entonces, no ha dejado de actuar mientras lleva una vida tranquila, pasando de ser un niño a un adolescente y luego un hombre en las pantallas y frente a la mirada de las audiencias.

En televisión, desde la última vez que encarnó a Elliott, Thomas ha formado parte del elenco de 27 proyectos televisivos en total, entre los que destaca Psicosis IV (1990).

Otra dimensión (2021), Misa de medianoche (2021), La maldición de Bly Manor (2020) y Stargirl (2020) son las últimas series televisivas en las que ha derrochado su talento, según datos de Imdb.

Mientras, en el cine, ha actuado en 42 películas a lo largo de su carrera. Valmont (1989), Legends of the Fall (1994), Suicide Kings (1997) y Gangs of New York (2002) son cintas en las que brilló

Por otro lado, entre los más recientes largometrajes en los que ha participado, están Crawlspace (2022), A todos los chicos: Para siempre (2021), Doctor Sueño (2019) y El Juego de Gerald (2017).

En la actualidad, el eterno Elliott de E.T., el extraterrestre además tiene varios proyectos en pre y posproducción como The Fall of the House of Usher, por lo que sigue verdaderamente imparable.

A la par, también se ha desempeñado en otras facetas, como escritor. En 2019, lanzó su primera novela: una obra de literatura fantástica titulada The Window and the Mirror: Book One: Oesteria and the War of Goblinkind.

En cuanto al plano personal, tras atravesar dos divorcios, el premiado actor encontró el amor verdadero en su tercera y actual esposa, Annalee Fery, con quien está casado desde 2009.

Además, el músico y exmiembro de una banda de rock es el orgulloso padre de tres hijos: Hazel, Evelyn y Henry Jr. La primera es la mayor y es fruto de su segundo matrimonio con Marie Zielcke.

Mientras, los últimos dos son producto del amor con su actual pareja. En el presente, el famoso vive con su amada y sus tres hijos en la ciudad de Los Ángeles, California.

Por otro lado, el intérprete permanece en contacto con el público en redes como Instagram, en donde comparte vistazos de su vida y su cambiada imagen actual a sus más de 50 mil seguidores.