Adamari López confesó qué odia de su cuerpo: le recuerdan que Evelyn “ni se preocupa por eso”

Adamari López, muy sincera y extrovertida como suele ser, reapareció en las redes sociales para hablar sobre la parte de su cuerpo que menos le gusta y que últimamente le está dando muchos dolores de cabeza.

Se trata de sus canas, o como ella les dice amablemente “destellos de luces”, las cuales están apareciendo con más frecuencia en su melena a los 51 años.

De hecho, la boricua compartió detalles de su ritual para taparlas, que incluye pasar por el salón de belleza para retocar su coloración y mechas a manos de su estilista.

“Estos destellos de luz no me dejaban vivir porque ellos quieren salir con más frecuencia de lo que a mí me gustaría que salieran”, empezó diciendo en un video compartido en su perfil de Facebook.

“Yo no sé a ustedes pero a mí me molestan bastante”, continuó, mientras expuso que la “tienen loca”, pues constantemente debe estar buscando alternativas para cubrirlas.

Incluso, la protagonista de Gata Salvaje confesó que notó que le hacía falta el retoque después de grabar una historia en Instagram y notar el nacimiento de los cabellos grises que se asomaban en la raíz.

“Él está atacando bastante de los destellos de luz. Yo he estado buscando soluciones e ideas para ver si más adelante puedo hacerme algún cambio de look, de un poquito de color o de destellos”, agregó, pidiéndole ayuda a sus fans.

Adamari López mostró sus canas y la tildaron de “vieja”

Pero ahí no acabó todo, porque las reacciones no tardaron en llegar. En los comentarios le recordaron a Evelyn Beltrán, la nueva pareja de su ex, Toni Costa, que tiene 27 años y “no tiene ni que preocuparse por eso”, al ser nueve años menor que el bailarín.

De igual manera, le dijeron que “hay que envejecer con gracia, Adamari, y aceptarnos tal como somos”, “por más que te pintes el pelo igual estás vieja” y “el amor propio también es aceptar nuestros defectos”, a lo que la famosa no respondió.