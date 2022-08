Adamari López se enamoró de un compañero en una telenovela por un beso apasionado, ¿quién fue?

Durante sus más de 40 años de exitosa trayectoria, Adamari López ha trabajado al lado de algunos de los galanes más apuestos y reconocidos del mundo de las telenovelas latinoamericanas.

No obstante, aunque siempre ha destacado por su profesionalismo, la estrella se enamoró en una ocasión de uno de estos compañeros de elenco en un melodrama tras grabar una escena romántica.

Adamari López y la vez que se enamoró de su galán en una novela

En su libro autobiográfico Viviendo (2012), la conductora de Hoy día contó que quedó flechada por primera y única vez de una de sus parejas en un melodrama cuando empezaba su carrera actoral.

La intérprete narró que todo ocurrió hace más de dos décadas mientras grababa Aventurera, una telenovela puertorriqueña en donde el actor Jorge Castro interpretaba su interés amoroso.

En esta producción, la entonces novel estrella de aproximadamente 20 años tenía que enfrentar un importante reto y lo quería hacer de la mejor manera: actuar su primer beso apasionado.

Sin embargo, debido a su falta de experiencia como actriz en esa época y más en ese tipo de escenas románticas, le dio al boricua un beso real y muy, pero muy apasionado.

“Yo no sabía cómo besar en escena. Lo que yo sabía, a mis diecinueve o veinte añitos, era que un beso apasionado se daba con la boca abierta y usando la lengua”, escribió.

“Prepararon el foro y llegó el momento del beso. Como era yo la que lo tenía que besar a él, puse mis conocimientos en acción: me lancé y así mismo lo besé, dándole el paquete completo”, narró.

“Ese beso nos despertó un interés”

La escena quedó excepcionalmente realista, pero su compañero de elenco la buscó tras finalizar la grabación para advertirle que en el mundo de las novelas no se puede estar besando así.

El actor, bastante curtido en el medio artístico en aquel entonces, le explicó entre otras cosas que ese desborde de pasión puede llevar a los involucrados a confundirse sobre sus sentimientos.

“Al terminar la escena, él con diez años más que yo, se veía un poco nervioso. Se me acercó y me dijo que quería hacerme un comentario pero que no quería que me lo tomara mal”, relató.

“Me dijo cuidadosamente que la escena había quedado muy bien pero que me quería dar un consejo: los besos de novela no son iguales a los besos de la vida real”, recordó.

“Me explicó que el beso de novela es un truco; parece que se da con lengua y todo, pero en realidad es solo una ilusión”, destapó la famosa de ahora 51 años.

Asimismo, agregó: “Los actores en general no se dan un beso completo en escena y es preferible no llegar a más porque eso te puede establecer mala fama dentro del ambiente”.

“Además, un beso así, teniendo esa característica más personal, puede terminar confundiéndolo a uno y/o a su coprotagonista”, detalló que le dijo. “Lo más gracioso de todo es que tenía razón”.

“Al final, ese beso nos despertó un interés, nos causó una sensación y terminamos ennoviados como por dos años en la vida real”, aceptó en el libro donde narra los momentos más importantes de su vida.

Otro beso, otro amor

Luego de esta relación, Adamari López aprendió y no volvió a tener un romance con una de sus parejas en una novela. Y eso que después actuó junto a atractivos galanes como Gabriel Soto.

“Jorge Castro fue la primera persona con la que me involucré dentro de un trabajo. Después no lo hice más porque no me gusta mezclar mis relaciones personales con las laborales”, señaló.

Empero, mucho después en el año 2011, un tierno beso con Toni Costa mientras eran pareja en el reality show Mira quién baila dio pie al inicio de su larga historia de amor con el bailarín español.

“Sin embargo, como bien dicen, nunca digas nunca. Hace poco, después de unos veinte años, un beso lo definió todo en Mira quién baila y, de manera similar, partiendo de un beso encontré el amor”, finalizó sobre el comienzo de su romance con su ahora expareja y padre de su única hija.