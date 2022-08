“Es un acto de renuncia”: Ricardo Montaner reveló cómo fue entregar en el altar a Evaluna

Ricardo Montaner siempre se ha caracterizado por su transparencia al momento de hablar de su vida familiar y en una reciente entrevista se sinceró sobre lo que sintió cuando entregó a su hija Evaluna en el altar.

El intérprete conversó con Yordi Rosado sobre aquel momento y recordó que fue “un acto de renuncia”.

“Es una sensación que es una mezcla porque por un lado pareciera un acto de renuncia de esa exclusividad que has tenido durante toda tu vida y esa exclusividad se acaba esa noche, y a partir de ahí empiezas a vivir otra vida, a partir de ahí es la ‘señora de...’, a partir de ahí deja de tener tu apellido, a partir de ahí la familia sigue hacia ese lado”, dijo.

Montaner tiene cinco hijos pero Evaluna es la única mujer por lo que es lógico que sea su gran tesoro.

“Es una sensación para empezar única, porque es mi única niña. En el caso de los varones pues entra su mamá, pero me tocó llevarla yo. Fue uno de los momentos más emotivos de mi vida, sin lugar a dudas, eso”, aseveró en la entrevista.

"@Montanerevaluna papi mira q linda esta fotoo,te quieroo jaja q chiquita estaba no? jaaa 'toy creciendoo montanerr! pic.twitter.com/qaiHw3op" — Ricardo Montaner (@montanertwiter) September 22, 2011

Además habló de lo difícil que fue aceptar que tenía que “dejar ir” a su niña. “Es un acto de renuncia. El primer viaje que hizo sola Evaluna fue con Camilo para su luna de miel. Todos sus viajes los hizo con sus padres. El primer viaje sola fue con Camilo”.

La pedida de mano y la boda de Evaluna

En 2018, Camilo Echeverry le pidió matrimonio a Evaluna Montaner y dos años después, unieron sus vidas en una íntima ceremonia en Miami.

Hace uno días, el intérprete colombiano reveló a un medio español que el día que pidió la mano de Evaluna a Montaner fue un momento “muy curioso”.

Camilo aseguró que de alguna forma, Ricardo Montaner sospechaba lo que haría y que sólo se le quedó viendo. “Él me dijo: ‘Mira, chico, te voy a decir una cosa, cuando yo fui a pedir la mano de Marlene a su papá y a su hermano…’, empezó a hablarme y yo pensé: ‘¿Este tipo cómo sabe que le voy a pedir esto?’. Yo no dije ni una sola palabra, él lo dijo todo y al final me expresó que yo no tenía que demostrarle nada”, recordó en cantante.

Ricardo y Evaluna siempre han tenido una conexión especial

Esta noción de “dejar ir” puede crear una gran ansiedad para la que la mayoría de los padres no se han preparado. Especialmente cuando la conexión padre e hija es tan fuerte, puede ser difícil aprender a soltar. Muchos incluso pueden experimentar sentimientos de duelo y pérdida sin embargo, es importante entender que es parte del ciclo de la vida.

No hay una sola forma de abordar esta situación pero con los cambios, vienen nuevas formas de relacionarse que implica menos dependencia y más respeto mutuo, admiración y celebración antes los logros de los hijos.

“La que me roba el sueño está de cumpleaños,sigo pensando en ella como cuando era chiquita. Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede. Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida…yo te celebraré en soledad ,para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti…Te amo chiquita”, escribió el intérprete en una ocasión.