El tierno gesto de Ricardo Montaner a Evaluna que prueba que siempre será su consentida

Desde Evaluna y Camilo dieron la bienvenida a su hija Índigo a principios de abril, la familia Montaner ha estado vuelta loca. Y aunque aún no conocemos el rostro de la pequeña, los vistazos que hemos tenido de ella junto a sus padres, tíos y abuelos, han sido muy tiernos.

Sin duda uno de los más felices es Ricardo Montaner pues aunque ya ha sido abuelo en cuatro ocasiones antes de la llegada de Índigo, el que su única hija ya sea madre, ha adquirido un gran significado para él.

“Como se podrán imaginar en esta casa, inclusive nuestra respiración por estos días se llama Índigo”, expresó en una ocasión, haciendo alusión a que la atención de todos estaba en la bebé. También dijo: “Índigo no es una canción y tampoco es un sueño, ya es una realidad”.

Debido a que todos tienen una agenda muy apretada, ha sido muy difícil compaginar para verse. Mientras que Evaluna y Camilo se encuentran de gira junto a la pequeña Índigo, Ricardo ha tenido una serie de presentaciones que lo mantienen ocupado.

Eso sí, el cantante no pierde la oportunidad de enviar mensajes a su hija y a su nieta.

Recientemente Montaner compartió el video de Evaluna “Refugio” con el texto: “Te extraño @evaluna”.

La canción, escrita por Camilo y Eva, dice: “Son tus brazos mi mejor refugio. Ven, si tú estás aquí nada me falta. Ven, mi tormenta contigo se calma. Y te regalo de mi mano. Lo que he sido, lo que soy, y lo que seré. Ven, si tú estás aquí nada me falta”.

Y es que no importa la distancia o que ya sea una muejr adulta, madre y esposa, para Montaner, Evaluna siempre será “la niña de sus ojos”.

Los fans aplaudieron la complicidad de Ricardo y su hija y les agradecieron por ser una inspiración. “Ese papá. Yo extraño al mío el amor genuino incomparable”. “Ricardo te entiendo que extrañes a tu hija hermosa. Sé que Eva es un sol y que es tu única hija mujer”. “Ricardo con Eva me recuerda a mí papa conmigo”. “Vaya sí entenderé no es fácil cuando las peques se convierten en mamás vuelan y dejan el nidito junto a nuestro regazo”. “No hay amor más incondicional y perfecto como el de un padre hacia un hijo!”, expresaron seguidores de Montaner.

Eva es la consentida de Ricardo y así lo ha demostrado en varias ocasiones

“La dueña de mis desvelos felices ,la mamá de #Indigo ,está de estreno…#REFUGIO ya está afuera …en mi bio el enlace al video que hizo con @marlenesalome@evaluna”, escribió el cantante en una foto de Eva.

Ricardo y Evaluna han tenido una conexión especial a través de la música

“La que me roba el sueño está de cumpleaños,sigo pensando en ella como cuando era chiquita.Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede.Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida…yo te celebraré en soledad ,para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti…Te amo chiquita”, escribió el intérprete.

Y la llegada de Índigo los unió aún más

Hace poco, el intérprete de “Me va a extrañar” también expresó lo mucho que extraña a Índigo, a quien pudo ver luego de darse una escapada a Madrid, aprovechando que Eva, Camilo y él tuvieron shows por aquel rincón del mundo.

“Te extraño”, se lee, a lo que Evaluna contestó: “Ayyy!! Ella a tiiii!!!!! Y yo”.