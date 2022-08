Natalia Téllez rezó para que su mamá muriera por esta razón y despertó críticas: “es inhumano”

Hace ya varios años que Natalia Téllez se despidió de su mamá, algo que le dejó una herida que no sana, tal como ella ha explicado en varias ocasiones en el programa de televisión, Netas Divinas.

La presentadora contó en el pasado que incluso asistió a terapia para poder lidiar con ese duelo, pero que hasta la actualidad hay una culpa que la persigue: haber rezado para que su madre muriera.

De acuerdo con sus palabras, Martha Beatriz falleció cuando ella era una adolescente producto de una dura batalla contra el cáncer, algo que la dejó desolada durante mucho tiempo.

“Mi mamá estuvo enferma mucho tiempo y yo presencié su partida. Pasé por un periodo de estar enojada con ella, eso es algo que tuve que trabajar en terapia. Yo decía: ‘no tengo mamá'. Y la psicóloga me decía: ‘perder a tu madre no significa que no la tienes, porque una madre es una identidad personal”, reveló en el pasado.

Sin embargo, la polémica se hizo presente luego que en la última emisión del show, Natalia Téllez confesara que en ocasiones rezó para acelerar su partida y así ahorrarle dolor.

De acuerdo con Milenio, la mexicana relató que al inicio rezaba para que su mamá se quedara, pero luego entendió que era mejor que descansara en paz y con el paso del tiempo fue dejando de tener tanta culpa.

“Que alguien se vaya, como que lo liberas de amor, como que no te pertenecen, pero siento que hay procesos muy dolorosos que... como tú, frente a ti, aceptar que rezaste un día ‘que se quede, cúrala’ y un día rezaste ‘que se vaya’, put... madre. Lo entendí, tenía una culpa tan grande de eso, como decir: ‘Soy la peor persona, que una mujer increíble... yo recé que se fuera, o sea, yo recé que se fuera”, concluyó.

No obstante, muchos no estuvieron de acuerdo con su postura y lo dejaron saber a través de las redes sociales. “Me parece inhumano pedirle eso a Dios”, “Tantos sin una mamá y esta rezando para que se lleven a la suya”, “No comparto ese punto de vista”, “Ojalá hubiese podido tener a la mía”; dijeron algunos.

Por otra parte, hubo quienes defendieron a Natalia Téllez aseverando que solo las personas que han visto a un ser querido agonizar entienden ese sentimiento.