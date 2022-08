Natalia Téllez reveló el momento más incómodo de su embarazo: “todos fueron malos conmigo”

Desde que Natalia Téllez dio a conocer su embarazo y posteriormente, el nacimiento de su primogénita Emilia, siempre se ha mostrado muy transparente sobre los grandes cambios en su vida.

De hecho, llegó a confesar que en una crisis de ansiedad pensó en abandonar a su hija y a su pareja, cuestión que le valió muchas críticas, pero que hizo reflexionar sobre la importante presión que significa convertirse en mamá.

Más recientemente ahondó sobre las vivencias que experimentó durante la etapa de gestación y que muchas se sentirán identificadas, pues se trata de una etapa en la que abundan los cambios hormonales, el aumento de apetito y el cansancio.

La experiencia más incómoda de Natalia Téllez en su embarazo

De acuerdo con Milenio, esta revelación surgió durante el episodio más reciente de Netas Divinas, donde la mexicana confesó que le cuesta mucho ponerse en los zapatos de las otras personas.

“Cuando tu ves a una persona nunca sabes qué guerras atrás traen”, dijo una de las invitadas, lo que le dio pie a la presentadora a exponer que ella también vivió una experiencia similar cuando estaba embarazada.

“En un proyecto que hice muy embarazada, yo no podía decir que lo estaba y yo decía: ‘este es el proyecto más culero, estoy enojada, todos son malos conmigo’, claro estás hormonal, quieres tragar, quieres irte a tu casa, estás embarazada no puedes decir”, expresó la famosa.

Aunque no explicó sobre cuál proyecto estaba haciendo alusión, sí dejó claro que “la pasé mal y es muy raro porque yo generalmente (trabajando) la paso bien porque no soy esa horrible... no era horrible persona”, señaló.

A partir de entonces, intenta ser más empática, pese a que admitió que no es su principal fortaleza. “Yo no soy tan madura, o sea, tengo mis destellos, pero tengo días que alguien grita y yo digo: ‘pobre hombre, ¿qué estará pasando?’, y al día siguiente alguien grita y yo: ‘chinga tu...’. Todo es mucho el reflejo de cómo estás tú “, reconoció.