Jennette McCurdy: las 5 estrictas reglas de su mamá que muestran que la familia puede ser tóxica

Jennette McCurdy estrenó recientemente su libro, I’m Glad My Mom Died, donde reveló los abusos que sufrió de parte de su madre y las estrictas reglas a las que tuvo que apegarse durante gran parte de su vida.

Asimismo, el texto ha llamado la atención de todos por revelar turbias experiencias dentro de Nickelodeon, incluyendo un importante productor que tuvo actitudes de acoso con algunas de las estrellas juveniles y hasta el soborno de la compañía para no decir nada al respecto.

Las estrictas reglas de la mamá de Jennette McCurdy más polémicas y sorprendentes

Debía actuar obligatoriamente

En realidad, la actriz estadounidense se dedicó a esa carrera por orden de su mamá, quien vio su sueño frustrado y quiso experimentar la fama y el reconocimiento a través de su hija.

Pese a que le generaba estrés y ansiedad estar frente a las pantallas desde tan pequeña, Debra McCurdy siempre la forzó a esto y la manipulaba emocionalmente porque “su trabajo era hacer feliz a mamá”. Hoy se encuentra retirada.

No podía comer más de 1000 calorías diarias

Debra estaba obsesionada con que su hija siempre se mantuviera delgada, así que la forzó a regímenes alimenticios muy bajos en calorías que hicieron que sufriera anorexia durante varios años.

Después de su muerte y cuando empezó a salir de gira, Jennette McCurdy también experimentó bulimia producto de esa mala relación con la comida.

Le prohibió ser amiga de Miranda Cosgrove

La madre de la estadounidense veía con malos ojos su amistad con la protagonista de iCarly, el show de Nickelodeon que las lanzó a la fama internacional, porque “ella no cree en Dios. Está bien que me acercara a Nathan, dijo mamá, porque ‘los bautistas del sur no son mormones, pero al menos nosotros ‘tenemos a Jesús en común”, escribió en el libro, según Vive USA.

“Amo a Miranda. Siempre lo haré. Ella tiene un lugar tan especial en mi corazón. Me ayudó a crecer como persona y sanar como persona, espero haber hecho lo mismo por ella. La amo tanto”, — McCurdy recordando su profunda amistad actual con Crosgrove.

La obligaba a tomar baños compartidos con su hermano

Cuando su hermano tenía 15 años y ella era un poco menor, Debra los forzaba a bañarse juntos, lo cual resultaba muy incómodos para ellos. Asimismo, su madre le hacía “exámenes” para verificar que no tuviera “bultos” en su busto y vagina.

Descansaba en bolsas de dormir

Según las memorias publicadas en su libro y que se han filtrado en las redes sociales, la mamá de Jennette McCurdy era una acumuladora.

Tanto, que no había espacio en su casa para la familia. Los abuelos vivían en la sala de estar en un sillón, los dormitorios de ella y sus hermanos estaban llenos de basura y tenían que dormir en el piso en bolsas de dormir. Igualmente, las ratas circulaban por todos lados y vivió episodios de violencia doméstica, en los que ella tomaba un cuchillo y amenazaba a su papá.