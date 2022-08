Harnaaz Sandhu: 5 fotos que prueban que la belleza es mucho más que una talla

Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, se convirtió en la nueva Alicia Machado del certamen mundial, pues al igual que ella ha quedado envuelta en críticas y burlas por aumentar de peso tras coronarse como reina. Sin embargo, ella ha realizado una labor impecable durante su reinado y ha demostrado que la belleza va más allá que una talla.

Aunque los tiempos han ido cambiando generando grandes avances en cuanto a la empatía y aceptación, aún quedan sombras de los estereotipos de belleza que han estado muy marcados a lo largo de los años. Por lo que en redes sociales siguen presentes los señalamientos a quienes lucen diferente a lo que se está acostumbrado a calificar como “normal”.

La ex Miss ha sido víctima de ello al ser juzgada por aumentar de peso aun cuando se debe a problemas de salud, pues en más de una oportunidad ha detallado que su sobrepeso se debe a una condición médica.

“Soy una de esas personas a las que primero le molestaron diciendo ‘estás demasiado flaca’ y ahora me intimidan diciendo ‘estás gorda’. Nadie sabe de mi enfermedad celíaca. Que no puedo comer harina de trigo y muchas otras cosas”, confesó.

Las fotos con las que Harnaaz Sandhu calla a quienes la critican

La originaria de la India ha dado lecciones de empoderamiento, de feminidad y positividad corporal, al posar sin temor alguno y hacerle frente a los haters.

“Sé que hay muchas personas que me están trolleando y está bien porque esa es su mentalidad, sus estigmas, pero hay muchas otras personas que son troleadas todos los días, independientemente de su Miss Universo o no. Los estoy empoderando haciéndoles sentir que, si yo me siento hermosa, tú también lo eres”, aseguró.

Además, ha contado con el apoyo de la organización, que recientemente sorprendió al anunciar que ahora también podrán optar al título de la mujer más bella del Universo las mujeres embarazadas, casadas o con hijos.

Harnaaz no ha perdido su carisma, elegancia y belleza, por lo contrario, ella sigue luchando por un mundo mejor desde su trono, y llenando de valor a miles de mujeres.