Harnaaz Sandhu y otras Miss Universo que sufrieron bullying por desafiar un estereotipo de belleza

Harnaaz Sandhu no ha sido la única Miss Universo criticada por su peso Otras también enfrentaron duros comentarios por salirse del patrón de belleza.- Instagram @harnaazqueen

Pocas semanas después de coronarse Miss Universo, comenzó la pesadilla para Harnaaz Sandhu, que durante todo su reinado ha tenido que lidiar con las críticas por su aumento de peso.

La modelo explicó hace días que tras recibir el título, estuvo un tiempo con su familia y “realmente no me ejercité, estaba comiendo y disfrutando tiempo con ellos. Nunca me di cuenta que se empezaría a notar en mi cuerpo”.

Sin embargo, esto no ha afectado su autoestima puesto que sabe que su verdadera belleza y valor proviene desde el interior, además del talento e inteligencia que la llevaron hacia ese lugar. Algo, por cierto, que han tenido que vivir otras a lo largo de la historia.

Otras Miss Universo que han sido criticadas por aumentar de peso y romper el cánon de belleza

Una de las más representativas, en este sentido, es Alicia Machado. La venezolana incluso tuvo fuertes enfrentamientos con Donald Trump, que dirigía la organización Miss Universo en los noventa, y le solía llamar “gorda”.

Trump la amenazó con quitarle el título si no volvía a su cuerpo anterior, la hizo grabar ejercitando ante los medios de comunicación y fue el detonante de su anorexia y bulimia por 5 años.

Gracias a su ejemplo, muchas mujeres tuvieron referencia de una inspiración que se salía del estereotipo de belleza con sus curvas, esparciendo autoaceptación y amor propio con su ejemplo.

Igual sucedió con Migbelis Castellano, también venezolana y Miss Universo en 2013, quien experimentó muchas fluctuaciones de peso. “Desde hace algún tiempo dejé de prestarle atención a lo que la gente comentaba de mí. Y con eso me refiero a la insistente manía de la sociedad de usar la palabra “gorda” como un insulto. Para mí ya no lo es”, expresó en su Instagram.

En julio del 2019, la Miss Universo Catriona Gray, enfrentó una ola de críticas luego de publicar en Instagram una fotografía en la que parecía haber ganado unas cuantas libras más, expresó Univisión. Su respuesta fue borrar la imagen, pero ninguna mujer debería experimentar esa clase de odio solo por lucir de determinada manera.