Will Smith: Él es Trey el atractivo hijo mayor del actor que es muy diferente a sus hermanos

Will Smtih y su familia han acaparado titulares por su particular estilo en especial el de sus hijos Jaden y Willow, pero poco se sabe de su primogénito mayor Trey, fruto de la relación del famoso con la actriz y empresaria Sheree Zampino, con quien estuvo casado entre 1992 y 1995.

A diferencia de Jaden y Willow, quienes se han adentrado al mundo del espectáculo con todo y suelen llamar la atención con sus looks andróginos, el mayor de los Smith mantiene un perfil bajo, alejado de las cámaras, aunque cada tanto aparece junto a la familia en algunas alfombras rojas.

¿A qué se dedica Trey, el hijo mayor de Will Smith?

Con una altura de 1,90, Willard Christopher, mejor conocido como Trey heredó el atractivo de su padre y ha logrado desempeñarse como modelo.

Actualmente, intenta labrarse un futuro como DJ, utilizando el seudónimo de AcE. Un trabajo que no se le da nada mal, consiguiendo destacar en varios festivales estadounidenses.

La relación entre el joven y su padre no siempre fue la mejor, él tuvo que lidiar con la separación de sus padres a sus 3 años, lo que lo llevó a sentir rechazo y rencor por el intérprete del Príncipe del rap en Bel-Air.

También puedes leer: Will Smith rompe el silencio y habla por primera vez de la bofetada a Chris Rock en los Oscar

En algunas entrevistas ha relatado que se sintió “abandonado y traicionado”. Sin embargo, con el paso de los años lograron resolver sus diferencias y ahora se lleva muy bien con su padre y con sus hermanastros, a quienes ha apoyado en su carrera.

En 1998 Trey protagonizó el video musical de ‘Just the Two of Us’, una canción coescrita e interpretada por su padre sobre las relaciones entre padres e hijos. En el audiovisual también aparecía la esposa de Will, Jada Pinkett Smith, quien entonces estaba embarazada de su hijo Jaden.

El joven incluso acompañó a su padre en los Oscar 2022 donde consiguió su primera estatuilla, pero quedó envuelto en la peor controversia al darle una bofetada a Chris Rock, luego de que hiciera un comentario sobre su esposa Jada, sobre su alopecia.