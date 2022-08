Novio de Winona Ryder la confundió con Milla Jovovich: esto fue lo que dijo cuando la conoció

Winona Ryder tuvo una de las relaciones más sonadas con Johnny Depp en los 90, y aunque sufrió mucho tras su separación, ahora es feliz con el diseñador de modas, Scott Mackinlay Hahn.

La famosa actriz ya tiene 11 años con Scott, quien se ha convertido en su mejor amigo y confidente, y de quien se muestra muy enamorada.

Sin embargo, aunque es diseñador de moda, parece no estar muy enterado del espectáculo, y menos del cine.

Y es que en una reciente entrevista con Harper’s Bazaar, la protagonista de Stranger Things, reveló un curioso suceso en los inicios de su relación, que ahora recuerda con risas.

Te recomendamos: La hija mayor de Milla Jovovich es idéntica a la actriz: fotos que demuestran que es su clon

Novio de Winona Ryder pensaba que ella era Milla Jovovich

Winona Ryder reveló que cuando Scott la conoció, pensó que ella era la actriz Milla Jovovich, y la confundió.

“Él pensaba que yo era Milla Jovovich. Me dijo que estuve genial en El quinto elemento”, dijo en la entrevista a la famosa revista.

El quinto elemento fue una exitosa película de ciencia ficción de 1997, protagonizada por Milla Jovovich y Bruce Willis, donde la famosa actriz llevaba el cabello naranja.

Esto desató la sorpresa y risa entre sus seguidores, pues es un hecho que a muy pocas personas les puede suceder, pero que ahora forma parte de sus anécdotas con su pareja.

“OMG no se parecen en nada”, “LOL muero con esta historia, cómo las pudo confundir”, “como cuando te confunden con otra actriz, típico jaja”, “bueno las dos son hermosas, pero no se me parecen”, y “jajaja no se cómo hizo que la relación funcionara después de eso jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: De Winona Ryder a Amber Heard: Así han sido las relaciones amorosas de Johnny Depp

Además, la actriz habló sobre la gran relación que tiene con su pareja, a pesar de este pequeño “error”, en el inicio de su relación.

“Tenemos mucho en común. Conectamos a muchos niveles. Pero fue sorprendente que él no esté en este negocio. Realmente intenté mantenerlo en secreto”, dijo la famosa actriz.