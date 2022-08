La hija mayor de Milla Jovovich es idéntica a la actriz: fotos que demuestran que es su clon

Además de ser una talentosa estrella de cine, Milla Jovovich es una amorosa y dedicada madre de tres hijas fruto de su relación con su actual esposo, el director de cine inglés Paul W. S. Anderson.

Ever Gabo, Dashiel Edan y Osian Lark Elliot son los nombres de las tres niñas procreadas por la famosa pareja que se conoció grabando la saga Resident Evil y contrajeron nupcias en el año 2009.

Las pequeñas han cautivado en redes sociales porque guardan un parecido con la histrionisa que salta a la vista. Y es que, todas comparten rasgos distintivos con la famosa, como sus ojazos azules.

No obstante, de las hermanitas Anderson, la que más se parece a la actriz es Ever, su hija mayor, quien con el paso de los años se ha hecho más y más similar hasta convertirse en su clon.

Las fotos que prueban que Milla Jovovich y Ever Anderson son como dos gotas de agua

Cuando nació el 3 de noviembre de 2007, la primogénita de Jovovich y Anderson sorprendió por el tremendo parecido que tenía con la famosa protagonista de filmes como Ultravioleta (2006).

Lo que nadie se esperaba era que las similitudes físicas entre la famosa y su primogénita no solo se mantendrían con el paso de los años, sino que se acentuarían mientras crecía.

Todo esto ha quedado demostrado en varias imágenes de la vida de ambas en donde se puede apreciar que realmente son como dos perfectas gotas de agua.

A continuación, recopilamos varias fotos en las que queda evidenciado que Milla Jovovich y su hija mayor son físicamente idénticas.

Un dúo inseparable

Milla Jovovich siempre está al pendiente del cuidado de sus hijas y las integra en sus actividades. Por esto, la famosa las ha llevado a los rodajes de sus producciones o compromisos profesionales.

Ever, por ser la mayor, fue la primera en acompañarla a todos lados. De hecho, ambas incluso han trabajado juntas en proyectos como Resident Evil 6 y portadas de revistas.

Tal como lo hicieron en junio del año 2016 para Vs. Magazine. Madre e hija quedaron inmortalizadas en retratos en blanco y negro para las páginas de la publicación.

No obstante, también se tomaron esta simpática selfie frente al espejo de los camerinos en donde quedó evidenciado su gran parecido físico incluso pese al maquillaje de Milla Jovovich.

“¡Es genial trabajar con mi pequeño munchkin hoy!”, expresó al pie de la postal que publicó en su Instagram. En ese entonces, Ever tenía 8 años de edad.

Las más simpáticas

Ever y Milla son muy unidas y no solo les gusta compartir juntas, sino también retratarse en fotos en las que dejan a la vista que sus similitudes no solo son físicas, a la par comparten una simpática personalidad y tienen una hermosa relación de complicidad.

Tal como este retrato tomado en 2018 en las que ambas posan lanzando besos a la cámara. En dicha imagen, nuevamente sorprende lo mucho que se parecen, algo a lo que Milla no dudó en referirse haciendo uso de un refrán popular.

“La manzana no cae muy lejos... ¡Teniendo una cena grasosa y divertida con mi increíble beeboo, Ever Gabo!”, escribió junto a la foto en Instagram. En esta época, Ever ya tenía 10 años.

Tales características también las evidenciaron en esta otra postal, tomada el mismo año durante otra cena familiar, en la que posaron divertidas. “¡La felicidad es tener a tu ser más cercano y querido cerca de ti y yo lo tengo ahora mismo!”, comentó en el retrato en Instagram.

Tan iguales como diferentes

Algo que también han demostrado tener en común Ever y Milla Jovovich es que no solo no temen probar distintos looks, sino que además a veces gustan vestir con estilos parecidos, una tendencia que refuerza las semejanzas físicas entre ambas.

Así sucedió en 2019 cuando madre e hija se retrataron con camisetas iguales de una importante campaña y se veían idénticas incluso pese a que sus cortes de cabello eran ligeramente diferentes.

No obstante, ha habido ocasiones en las que sus looks difieren totalmente y aun así resalta lo igualitas que son. Como prueba, esta otra instantánea captada el mismo año. En el cuadro, Ever además prueba su audacia para llevar colores fantasía en la melena y se demuestra que Milla la deja ser como es.

Más parecidas que nunca

Ahora, a poco para cumplir sus 15 años de edad, la adolescente no solo se parece más que nunca a la artista nacida Ucrania, ¡es prácticamente su gemela!

Así lo aseguraron los fans de la famosa al pie de esta postal, publicada en octubre del año pasado, en la que ambas modelaron juntas tras cortarse el cabello.

“Tu clon”, “Idénticas”, “Bellísimas”, “Tu copia”, ‘Hay Resident Evil para rato” y “Tu hija es tu gemela” son algunos comentarios que ha recibido al pie del retrato.

Hay que resaltar que la imagen no solo es prueba del gran parecido entre madre e hija, aparte muestra lo enorme que está Ever en la actualidad.

Tras los pasos de mamá

Ever y Milla Jovovich además comparten su vocación artística. La jovencita decidió seguir los pasos de su madre como modelo y actriz en Hollywood y ha recibido todo el apoyo de sus progenitores.

En el mundo del modelaje, la adolescente ya ha protagonizado campañas para importantes marcas como Miu Miu. Por otro lado, en el plano actoral, ha grabado varios proyectos en los que su mamá ha estado siempre a su lado, cuidándola, aconsejándola y también muy orgullosa de lo que ha alcanzado.

Tras su debut en Resident Evil: capítulo final (2016), la hija mayor de Milla Jovovich dio vida a la joven Natasha en Black Widow (2021). Asimismo, hace poco terminó de gran su primer gran proyecto como protagonista: Peter Pan & Wendy.

Un lazo indestructible

Además de todo lo mencionado, Ever y Milla tienen una entrañable relación llena de amor, respeto y admiración. Tal como ambas lo han dejado saber al mundo a través de sus perfiles sociales.

“Siempre, lo he dicho antes y lo diré de nuevo: es un honor y un privilegio compartir esta vida contigo”, escribió la estrella de 46 años en un post para celebrar el cumpleaños 14 de Ever.

“Es un honor y un privilegio verte crecer y cambiar y convertirte en la persona que quieres ser. Para verte manifestar tus sueños en realidad”, agregó.

Asimismo, concluyó: “Solo estamos aquí para el paseo y es la mayor aventura que he tenido. Feliz cumpleaños, increíble humano. Te amo más de lo que las palabras podrían o deberían expresar...”.

Por su parte, la jovencita hizo lo propio cuando su mamá cumplió sus 46 en diciembre pasado y le dedicó una publicación en su perfil de Instagram, en donde ya acumula más de 515 mil seguidores.

“Feliz cumpleaños a la mejor mamá que pude pedir @millajovovich. Ella realmente es mi inspiración y la mejor persona que podrías conocer. Todos somos muy afortunados de tenerla en nuestras vidas y muy bendecidos de que sea nuestra madre”, manifestó.

“Nunca he conocido a nadie como ella y cada día es realmente una alegría gracias a ella. ¡¡¡TE AMO MAMA!!!”, dijo para concluir la dedicatoria que acompañó junto a una foto de Milla en su juventud que fácilmente podría confundirse con una de ella en el presente.

Y es que el parecido físico entre las dos se hace aun más innegable si se comparan fotos de la protagonista de Juana de Arco (1999) en el mismo rango de edad que su primogénita. Sin duda, ambas son idénticas en esta etapa de sus vidas y toda apunta a que las similitudes se remarcarán todavía más en el futuro.