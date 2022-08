La actriz Flor María Palomeque y Paola Farías le dicen NO a la política

La actriz Flor María Palomeque cotinúa siendo clara en su decisión de no ser parte de la política del país. En diferentes ocasiones la artista ha confesado que las propuestas por distintos grupos políticos han buscado que participé en sus listas, sin embargo, ella decide darles un no por respuesta.

En una entrevista para el matinal En Contacto confesó que su carrera se ha impulsado por su esfuerzo y que no quiere empañar su trabajo mezclándolo con la política. Además, les dejó claro que ella si ayuda, pero desde su ‘trinchera’. “Siempre me han llamado pero nunca he aceptado”, dijo.

“Respeto muchísimo para las personas que lo hacen, pero no me gusta involucrarme en algo en lo que no siento que voy a dar mi cien por ciento, no porque yo no lo pueda dar sino porque creo que tengo que prepararme más para poder estar en la política”, comentó.

Sin embargo, la actriz no crítica a quienes han decidio involucrarse en este ámbito como Carla Salas, María Fernanda Ríos y otros. Al contrario ansía que consigan cumplir las propuestas de sus respectivos partidos políticos.

“La respuesta ahorita es no, más adelante será no también porque llevo 21 años diciendo no”, finalizó.

Paola Farías rechaza propuestas en la política

Por otro lado, la actriz y cantante esmeraldeña Paola Farías fue interrogada para la cámaras del programa de farándula “De Boca en Boca” y una de las preguntas que no dudaron en hacer fue si participará en la política.

Sin embargo, la actriz enfáticamente dijo que no lo hará. Lleva años diciéndole que no a varios partidos políticos y esta no será la excepción. “Vivo feliz y no quiero involucrarme en nada que pueda quitarme la paz”, expresó.