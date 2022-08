Mejores amigos se casaron 10 años después y robaron suspiros con su viral historia de amor

De la amistad al amor hay solo un paso, tal como corroboran Génesis Cueva y su ahora esposo, Giovanni, quienes se han hecho virales a través de las redes sociales por hacer la transición de mejores amigos a algo más.

Su historia nació desde hace más de una década y es que cursaron juntos el colegio. De ahí nació una conexión única que no pudo perseverar con el paso del tiempo, pero que el destino unió cuando era el momento propicio de que se volvieran a reencontrar.

La historia de los mejores amigos que se casaron que está conmocionando en TikTok

Esta anécdota se dio a conocer principalmente a través de TikTok, donde la mujer compartió detalles de todo lo sucedido con su pareja, reseñó Televisa.

En un video, relató que se conocieron entre 2008 y 2009, comenzando una amistad en la que pasaban juntos todo el tiempo. Ella se empezó a enamorar, así que intentó darle celos para medir su reacción bajo el consejo de una amiga.

Sin embargo, esto no dio resultados y él siguió tratándola como una más de su círculo de amistades, así que desilusionada, se dio la oportunidad con otras personas cuando todavía era una adolescente.

“Fui a derramar mis lágrimas con mi amiguito donde él me aconsejaba, me mimaba, me cuidaba en todo, pero desde que pasamos a quinto curso fue en picada nuestra relación, luego de que él empezara a salir con una muchacha”, amplió Génesis.

“Yo lo abrazaba y me acercaba pero él se alejaba, entonces pensé ‘no le gusto, nunca le gusté’ y lo dejé de buscar”, contó.

Sin embargo, por aquella época se hicieron la promesa que si 10 años después, seguían solteros, se iban a casar. Con el alejamiento de ambos, esto quedó en el olvido, hasta que iniciada la pandemia volvieron a retomar contacto.

Génesis le confesó su amor y Giovanni le afirmó que era correspondido a lo largo de todo ese tiempo. Tras finalmente coincidir, comenzaron una relación y recientemente contrajeron matrimonio, desatando suspiros en internet.