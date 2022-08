Evaluna demuestra que puedes ser madre y usar lenguaje inclusivo

Evaluna Montaner se ha convertido en un ejemplo para muchas madres modernas desde que se convirtió en madre de Índigo. La cantante ha compartido sus momentos más íntimos y reales con sus fans para dejar al descubierto el lado más crudo sobre la maternidad sin importar lo que otros piensen de ella. A continuación recordamos sus lecciones.

Evaluna Montaner: sus lecciones de maternidad

El anuncio de embarazo de Evaluna

La famosa dejó claro que las mujeres no siempre tienen que elegir entre la maternidad y su carrera, especialmente cuando se dedican a algo que les apasiona como es el caso de Evaluna.

En su anuncio de su embarazo combinó su creatividad y su pasión por la música para dedicarle una canción a su bebé y demostrar lo emocionada que estaba por convertirse en madre. En el video musical de Camilo, se reveló por primera vez el baby bump de Evaluna.

Evaluna compartió un tierno mensaje para sus fans en el que mostró su emoción por conocer a su pequeño Índigo.

“Y ahora todo huele y sabe mejor…VAMOS A SER PAPÁS! No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido. Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer! Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre. 💙💙💙 La Tribu está creciendo!!Camilo, Evaluna e Índigo.”

Su elección de un nombre neutro para su bebé

Antes de saber el género de su bebé, Evaluna decidió el nombre que le pondría. Para evitar etiquetarle eligió un nombre neutro y durante su embarazo se refirió a su bebé con lenguaje inclusivo.

En su anuncio de embarazo escribió:

“nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer!”

Al revelar el nombre de Índigo recibió muchas criticas por no tratarse de un nombre común, pero se mantuvo firme con su decisión y no hizo caso a los señalamientos.

Su promoción de la salud mental

Evaluna ha usado su plataforma para enviar mensajes positivos a sus fans. Uno de ellos fue para recibir el año nuevo cuando estaba embarazada, donde reveló que había acudido a terapia cuando estaba pasando por momentos difíciles.

“Llevo varios días queriendo hacer este post sin saber bien cómo. Nos estamos despidiendo de un año que sin duda para mí marcó un antes y un después. El 2021 me cambió. Me caí, me levanté, lloré…mucho. Me reí… mucho. Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar, conocí muchos lugares nuevos, comí cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé mucho a mis papás y amé el reencuentro, conocí a mi versión favorita de mí, Dios nos escogió para colaborar con Él en Su creación divina y he podido vivir absolutamente todo al lado del hombre que me ama con todo lo que soy, lo que fui en el 2021 y lo que seré en el 2022. Espero que este año esté lleno de sorpresas y cosas lindas para todos! ⚡️los quiero.”

Evaluna demostró que las madres también pueden ser sensuales

Durante su embarazo no dejó de ser ella misma y continuó vistiendo con crop tops, bailando y usando maquillaje. Una de sus publicaciones más polémicas fue cuando Camilo compartió una foto de su esposa haciendo twerk.

Algunos usuarios la criticaron por su baile, pero muchas fans le aplaudieron por demostrar que las madres siguen siendo divertidas y sensuales en todas sus etapas.