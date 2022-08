Erika Buenfil confesó inseguridades con su cuerpo y nos recuerda que todos pasamos por eso

Todas las mujeres batallan diariamente con sus inseguridades, no importa si tienen 20, 30 o 58 años, justo como la actriz Erika Buenfil, quien hace poco habló sobre la relación que tiene con su figura.

Desde que comenzó muy joven en el mundo del entretenimiento, la actriz deslumbró por ser una de las mujeres más guapas en México, dotada de una cintura pequeña y curvas, que la hicieron popular.

Sin embargo, con el paso del tiempo y también convertirse en mamá de Nicolás, su cuerpo ha ido cambiando, por lo que la oriunda de Monterrey relató que a veces se deja llevar por el qué dirán respecto a sus imperfecciones.

Erika Buenfil habló de las inseguridades que le genera su aspecto físico

“No me atrevía a ponerme short porque ¿cómo iba a subir las fotos? Dije no, cuando andaba en short o muy encuerada esas sí no las subía”, reveló la famosa en una entrevista para el programa matutino Hoy, citado por Quién.

En la charla, la intérprete de éxitos como Vencer el pasado y Por amar sin ley explicó que poco a poco le ha ido haciendo frente a esos estereotipos, mostrándose un poco más libre en sus redes sociales.

De hecho, durante sus vacaciones en la playa posó en un traje de baño enterizo, sale a veces con shorts y otras prendas que dejan ver su piel, pero no demasiado.

“No (me gusta enseñar mucho). Ya no tengo edad o no tengo cuerpo tal vez, lo digo tal cual: me da pena”, explicó, recordando que al igual que todas las mujeres, ella también tiene que trabajar en su amor propio.

Y es que producto de los cánones de belleza y la gran presión social para siempre lucir jóvenes o perfectas, muchas dudan de sus atributos.

“Si cuando me lo propusieron todavía era chava (posar desnuda), ahora ya no, yo creo que no a menos de que estuvieran bien cuidadas, algo lindo. Algo de señora lindo, no sé, no me han propuesto, a ver qué pasa”, reveló.