Alicia Machado recuerda la pesadilla que vivió como Miss Universo: un momento involucra a Donald Trump

Alicia Machado fue la ganadora del certamen Miss Universo 1996. Sin embargo su sueño pronto se convirtió en pesadilla al convertirse en víctima de acoso sexual y padecer trastornos alimenticios. Así lo recordó la famosa en una reciente entrevista en la que por primera vez denunció los abusos que sufrió.

Alicia Machado habla del acoso de Donald Trump

La ex reina de belleza recordó en una entrevista con Yordi Rosado que antes de coronarse como Miss Universo había sufrido de bullying por parte de su hermano, lo que la llevó a operarse las orejas.

“Mi hermano el mayor bien que jodía. Él era el primero que me hacía bullying, me decía Dumbo, de repente pasaba y me pegaba en las orejas. Cuando estaba chiquita me las pegaba con KolaLoka para ir a las fiestas. Yo siempre he tenido mucho cabello, pero cuando me penaba con un moño, me cortaba los pelitos y me pegaba mis orejas.”

Finalmente llegó a Miss Universo y tras mucho esfuerzo ganó el certamen, pero este era solo el comienzo de una de las etapas más difíciles de su vida. La conductora recuerda que la culpa fue de Donald Trump, quien la acosó durante su reinado.

“Yo tuve un año muy difícil cuando fui Miss Universo, tuve muchos problemas de autoestima como consecuencia de un bullying masivo... con lo de Donald Trump”

Trump, compró el concurso dos meses después de que ella ganara, convirtiéndose en la primera Miss Universo con él al mando.

La modelo recordó cómo fue su primera impresión de Trump.

“Así como lo ves en los meetings, así actúa y a veces en la intimidad es peor. Es un tipo que descalifica a la gente con mucha ligereza”

También la acosó sexualmente y la obligaba a ir con él a reuniones.

“Me traía como chihuahueño, de su mascota, no era legal, yo no era dama de compañía, yo era Miss Universo, él quiso comprar el concurso para tener su harem”.

En una de esas reuniones, él la acosó frente a todos y nadie dijo nada.

“Me acerco, él agarra y me coge la nalga. Les dice a los que estaban ahí: ‘miren, esta es mi Miss Universo’. Me le quedo mirando y me salí corriendo. Las señoras que estaban ahí se dieron cuenta y pusieron cara de pena ajena”.

Ella asustada le llamó a su padre, porque la obligaban a vivir en la casa de Trump en un cuarto junto al de él.

“Le dije: ‘papá, me acaba de pasar esto’. ‘Ay, hija, por Dios y tú estás sola en esa casa. Pon la silla detrás de la puerta y te quedas conmigo hasta que te duermas al teléfono’”

Alicia recuerda que cuando Trump llegó intentó abrir la puerta, pero ella no lo dejó entrar. A partir de ese momento siempre ponía muebles para atrancar la puerta.

“Fui abusada de una manera psicológica, nunca pasó otra cosa, gracias a Dios. Yo ponía sillas detrás de la puerta para que no se me metiera en el cuarto. Eso nunca lo he dicho”

Cuando ella rechazó sus avances, Trump se dedicó a desprestigiarla en medios de comunicación, la llamaba “una máquina de tragar comida” y le apodaba “Miss Piggy”.

Alicia comentó que tras regresar de Asia sabía que había subido de peso y pidió ayuda a su empresa:

“Estaba gordita, yo llamé a la compañía contándole que había ganado peso para pedir ayuda de un nutriólogo, yo estaba preocupada porque estaba consciente por mis 11 kilos que había subido. Al otro día me avisan que tenía que ir a Nueva York para encontrarme con un nutriólogo y eso me puso feliz”

Al llegar la obligaron a ejercitarse en frente de todos:

“Estuve en la bicicleta y le dije ‘no quiero hacer eso’ y me respondió ‘pues no me importa porque estoy pagando por esto’”.

Así fue como desarrolló trastornos alimenticios.