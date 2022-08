Angelina Jolie enseña cómo lucir pijamas en looks elegantes: así da clases de moda cómoda y sencilla

Angelina Jolie es una de las actrices más famosas de Hollywood, que se ha ganado la admiración de todos por su gran talento.

La famosa no solo es una gran actriz, y excelente madre, también ha demostrado que tiene un gran estilo a sus 47 años.

Pantalones, jeans, vestidos, y camisetas son algunas de las prendas con las que la protagonista de Maléfica ha dado clases de moda, e impone tendencias.

Recientemente la actriz ha impuesto una tendencia arriesgada, pero muy cómoda, que las mujeres de 40 pueden copiar sin problemas.

Angelina Jolie impone tendencias con looks de pijamas

Pijama de seda y sandalias bajas

Angelina lució muy sofisticada y hermosa con un look de pijama en una reciente salida con su hijo Pax.

La actriz llevó un conjunto de pijama de seda en tono marrón, con la blusa ancha y la combinó con unas sandalias bajas beige, y una bolsa negra y chic.

Pantalón de pijama y maxiabrigo

La famosa también llevó un look moderno y elegante con un pantalón de pijama de seda blanco con estampado azul, y combinó con una camiseta blanca.

Pero, además, le agregó a este look un maxiabrigo beige y una bolsa en el mismo tono para darle un toque glamuroso y chic, y lo llevó con sandalias bajas.

Pijama con stilettos

Si creías que una pijama no se podía llevar con stilettos, pues Angelina demostró que sí, y es que la famosa llevó un look muy glamuroso.

Angelina combinó un conjunto de pijama negra con rayas, amarrada en la cintura, con unos stilettos negros y complementó con una bolsa beige, dando clases de comodidad y elegancia.

Lo más importante es que te sientas cómoda, y uses lo que mejor te parezca, así que no dejes que nadie te diga que no se puede combinar una pijama en un look elegante.