Las críticas no le importan: 3 veces en las que Alessandra Rosaldo presumió los mejores bikinis

A sus 50 años de edad, Alessandra Rosaldo no solo conquista el mundo del espectáculo mexicano con su gran talento y su personalidad simpática, sino también con su sempiterna belleza natural.

La celeb se ve y se siente mejor que nunca con su cuerpo, el cual cuida con una rutina de entrenamiento que adoptó hace un par de años junto a su coach, nutrióloga y hermana, Mariana Sánchez.

De su satisfacción con su imagen en su quinta década de vida gracias a su esfuerzo por mantenerse saludable, la intérprete ha dado cuenta en incontables postales publicadas en sus redes sociales.

Tal como lo hizo hace algunos días al compartir en Instagram un video con una recopilación de fotos en donde presume orgullosa los resultados de sus ejercicios en diferentes trajes de baño.

Los aplausos hacia su figura fit no tardaron en llegarle, así como también las críticas de los autoproclamados dueños de la verdad estética que, lamentablemente, abundan en Internet.

Por mostrarse sexi y segura en esta etapa, la famosa fue blanco de numerosas críticas, burlas y comparaciones por parte de algunos usuarios en la red donde acumula 5,1 millones de seguidores.

No obstante, Rosaldo demostró que no pierde su tiempo lidiando con este tipo de opiniones ajenas no pedidas y tampoco les permite herir su autoestima publicando más postales en bañadores.

Las tres veces que Alessandra Rosaldo lució su figura en bikini y dio lecciones de amor propio

Con esta acción, la estrella mexicana dejó claro que se gusta tal y como es; se siente saludable, feliz y en su mejor momento por lo que no va a dejar de usar lo que quiera solo por los juicios.

Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que la vocalista de Sentidos opuestos se ha mostrado en traje de baño sin filtros para alardear su beldad y también para dar lecciones de amor propio.

Desde que comenzó su viaje para lograr su mejor versión en 2020, la artista aprendió a amarse y ha derrochado su belleza en bikini con seguridad en varias ocasiones.

A continuación, recordamos tres veces en las que presumió su silueta en bañadores de dos piezas, mostrando que las críticas le resbalan pues el único juicio que importa es el propio.

Bikini romántico acompañada con una importante mensaje

En el verano de 2020, la actriz y cantante compartió una imagen en su perfil de Instagram en donde aparecía luciendo hermosa con un bikini muy romántico y halagador.

El diseño se componía por un top coral con amplio escote y mangas volantes cortas y una braguita turquesa con estampado floral con el estilo que más favorece: la confortable de talle alto.

La luminaria acompañó estas fotos con una profunda reflexión sobre su largo camino para ser su mejor versión y aprender a aceptar y amar su cuerpo al punto de poder presumirlo con orgullo.

“Entonces, un día dejas de pelearte con el proceso, de poner tu atención en tus ‘imperfecciones’, de hablarte feo, de verte con desaprobación y compararte con los demás y te aceptas como eres, como estás y en donde estás”, comenzó el inspirador texto.

“Cambias tu diálogo interno y como dice Mariana, empiezas a hablarte bonito. No es fácil, me ha tomado muuuuuuucho tiempo y todavía tengo momentos en los que me vuelvo a pelear con el espejo”, reconoció sobre su lucha interna.

“Pero hoy, 80 bootcamps después, estoy orgullosa de lo que he logrado, de no haberme dado por vencida y de estar transformando mi cuerpo y mi mente poco a poco. Confía en el proceso, háblate bonito… fuerte no delgada”, concluyó.

La famosa sabe que la braga de talle alto es la más favorecedora a los 40 y 50 | Instagram: @alexrosaldo

Sexi y segura en un bikini rojo pasión

Después de abrir su corazón sobre los cambios en su físico, Alessandra Rosaldo volvió a alardear su cuerpo esbelto, gracias a su trabajo en los bootcamps que lidera con su hermana, con un bikini rojo.

En esa ocasión, la mamá de Aitana Derbez posó muy sexi y segura sumergida en una piscina infinita con un elegante diseño compuesto por un sujetador clásico y una braga nuevamente de tiro alto.

A pesar de que este y el modelo anterior eran diferentes, ambos coincidieron en el estilo de su bottom. Y es que la famosa sabe que esta pieza de aire clásico es la que más favorece a los 40 y 50.

Alessandra Rosaldo lució sexi y confiada con este bikini rojo | Instagram: @alexrosaldo

¿El motivo? Pues, este tipo de bragas beneficia a cualquier tipo de silueta porque su talle alto se ajusta con delicadeza en el vientre, estilizando la figura de forma sensual y natural.

Además, gracias a este detalle, se logra un deseado efecto visual de “vientre plano”. Sin contar además que pertenece a una estética vintage que está muy de moda.

El año pasado, en una salida con amigas en un yate, Alex repitió este modelo y sobresalió luciendo guapísima. Cabe destacar que los accesorios para protegerse del sol son musts en los looks playeros de la artista.

Un buen bikini es cómodo, atemporal y halagador, como este diseño rojo de Rosaldo | Instagram: @alexrosaldo

El clásico e infalible bikini negro para conquistar

Encontrar el bikini perfecto con una silueta cómoda y un color o print que favorezca no es fácil, pero Alessandra Rosaldo lo tiene en su armario y lo llevó en su más reciente posado en bañador.

El pasado domingo 31 de julio, la artista publicó en su perfil en la mencionada red social una instantánea desde la playa en donde luce espectacular con el clásico bikini de talle alto en color negro.

Además de su panty alta, el traje que lució presentaba un top triangular con un detalle anudado en el centro. Dicho modelo de dos piezas es infalible para conquistar en verano por su versatilidad y su elegancia.

La madre de uno dio cátedra de estilo y amor propio con este clásico bikini negro | Instagram: @alexrosaldo

Tal como lo hizo la actriz de Amarte es mi pecado en este posado en donde sus fans se hicieron sentir expresándole una ola de halagos hacia su belleza y su refinado sentido de la moda.

“Divina”, “Guapa”, “Estás espectacular”, “La más hermosa”, “Qué bonita y elegante” y “Bellísima, ese molde es irrepetible y eso no entienden muchos que les gusta andar comparando” fueron algunos de los comentarios positivos que recibió la famosa que con amor propio y paciencia ha definido su figura.