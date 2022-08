Así luce la hija de Mayrin Villanueva y Jorge Poza en la actualidad

Han pasado 21 años desde que Mayrin Villanueva y Jorge Poza anunciaron el nacimiento de su primera hija Romina, quien llegó para alegrar la vida de ambos famosos, además de cautivar a todos los fanáticos.

Aunque la pareja se separó con los años, Romina sigue siendo muy unida a ambos y se ha concertado en una joven con sus propios admiradores, además de estar laborando su camino.

Por varios años, Romina prefirió mantenerse lejos del ojo público, sin embargo posteriormente apostó por tener algo más de exposición en redes sociales y desarrollar una carrera como modelo, en la cual ha tenido éxito con trabajos junto a reconocidas marcas de la industria de la moda.

Con más de 200 mil seguidores, la joven ha logrado una comunidad que está atenta a todos sus movimientos, ya que además de compartir su faceta como modelo, muestra una gran pasión por la fotografía, la repostería y los viajes.

Romina también deja ver un poco de su vida privada y es que tiene una relación con Jesús Romero, por lo que constantemente muestra lo enamorada que se encuentra.

En la fotografías de sí perfil en la red social, se puede apreciar que la joven se ha convertido en toda una mujer que sabe cómo moverse ante las cámaras, por lo que parece tener un talento artístico en sus venas.

Romina podría seguir los pasos de Mayrin Villanueva y Jorge Poza

Aunque todavía no la hemos visto en proyectos televisivos, es posible que Romina siga los pasos de sus padres en la actuación, ya que ella misma declaró que era una faceta que le gustaría experimentar.

“La verdad es que se lo veo (la actuación) se me antoja muchísimo”, dijo en una entrevista para Hola! En 2021.

Sin embargo confesó que es un tema que le causa miedo, ya que teme no cumple con las expectativas.

“Al mismo tiempo no he roto con ese miedo porque me da pena, me da miedo no ser buena, como todas esas inseguridades que yo todavía tengo que hacen que yo sólita me limite”, señaló.

Actualmente, Romina se encuentra en España y, aunque no se han revelado detalles, parece que está desarrollando algún proyecto profesional del cual se desconoce si es artístico o no.