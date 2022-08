“La Bombón”, Mayra Montaño responde a las críticas por su candidatura como Concejala Municipal por el PSC

Mayra Montaño, conocida popularmente como La Bombón oficializó su candidatura como Concejala Municipal por el Partido Social Cristiano (PSC). En la publicación de su cuenta de Instagram reveló estar agradecida por el respaldo que ha recibido en este camino político.

Por otro lado, la presentadora de televisión respondió a las personas que crítican su labor dentro de su edil. “Con Dios en mi corazón y el respaldo de mi gente, pensando siempre en servirlos, esa ha sido y es mi esencia. Gracias”, acotó.

Para muchos fanáticos de la presentadora de televisión, su paso por las distintas delegaciones políticas que inició desde el 2013 no han sido del todo fructíferas, pues muchos aseguran que no han tenido atención a sus requerimientos ciudadanos.

“Ver para creer. No hay más ciego que aquel que no quiere ver amigo yo soy concejal y mi trabajo está reflejado en la gente que humildemente y sin hacer bulla he servido. Pregúnteles dónde y cómo les a llegado mi ayuda”, escribió.

¿Cuándo inició la vida política de “La Bombón?

En 2013 anunció su candidatura a la viceprefectura por el Partido Social Cristiano, como binomio de César Rohón. Esta candidatura obtuvo un buen porcentaje de votación, aunque no ganó la elección.

Para las elecciones legislativas de 2017 fue elegida asambleísta nacional en representación de Guayas. Dentro de sus funciones como asambleísta, redactó distintos proyectos de ley, como un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para sancionar a quienes cometan delitos contra la niñez y adolescencia,8 y otro para tipificar los delitos por femicidio.

Posteriormente, en 2019 renuncia al cargo para postularse como candidata a Concejala Municipal en representación de la circunscripción urbana 1, bajo la venia del mismo partido.

Finalmente, Mayra ganó el curul correspondiente, además de ser la edil con mayor votación en la ciudad, contabilizando 222 766 votos a su favor.