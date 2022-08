“En Contacto” recibe duras críticas por un segmento de moda que ve aciertos y desaciertos en las mujeres talla plus Programa en vivo.

Anteriormente, el mundo de la moda estaba plagado de reglas sobre lo que se debe y no usar para verse bien. Sin embargo, hoy sabemos que estas afirmaciones solo alimentan las inseguridades de las personas hacia su propio cuerpo.

Más allá de las críticas, en este artículo queremos desmitificar los dichos aciertos y desaciertos, pero sobretodo concientizar sobre la afectación psicológica y emocional que perciben las mujeres por los comentarios sobre nuestro cuerpo.

Baja autoestima, mensajes erróneos e inseguridad

La psicóloga Ana Lucía Carrión nos habló acerca de las afectaciones psicólogicas que emiten este tipo de programas al ser un medio de influencia para decenas de personas. “La comparativa de una persona gorda y flaca siempre genera una afectación psicólogica. Primero porque va a dejar un mensaje erróneo de inseguridad (yo soy extraña, no soy parte de la sociedad) esto por las etiquetas que se mantienen por el tipo de corporalidad. Hay muchas personas con sobrepreso que tienden a tener ansiedad, depresión por los mismos estigmas y al ver estos programas desarrollan un cuadro más agravado”.

Por otro lado, nos hace referencia sobre la influencia que tienen estos segmentos además en la decisión que de ahí en adelante tomarán las personas que ven dichos espacios. “Las personas que ven el programa se van a sentir identificados con la modelo talla plus y decidirán ya no usar ciertas prendas por no estar correctas según el estándar de vestimenta que maneja el experto”.

Finalmente, para nuestra experta este tipo de programas no ayudan a definir un estándar o norma a seguir al momento de vestir, pues al contrario aporta de manera negativa dejando una afectación que influirá en su sociabilidad y vulnerabilidad al punto de decidir ya no salir a la calle, no compartir con más personas y todo por temor a las críticas.

Dentro del cuadro clínico, el principal factor que ocasiona es un trastorno de personalidad generalizada, en algunos casos una destimia (trastorno depresivo), intento suicida y los trastornos alimenticios. — Ana Lucía Carrión, psicóloga clínica.

Mitos de la talla plus size que no debes creer

“Debes intentar verte más delgada”

Anteriormente se creía que la ropa servía para hacernos lucir más delgadas. Un efecto que podíamos lograr usando ciertos aditamentos como corsets, prendas de ciertos estampados y cinturones. Aunque estos accesorios siguen existiendo, no siempre tenemos que usarlos con el propósito de adelgazar, pues usar la talla que nos corresponde siempre será más cómodo y te hará ver mejor.

Usar colores llamativos

Una creencia pasada de moda, es que las mujeres plus size no deben usar colores llamativos, especialmente en áreas cercanas a su abdomen, para no llamar la atención. Esto es falso, ya que cualquiera puede verse bien en el color de su preferencia. Especialmente en la temporada de primavera-verano cuando los tonos brillantes se apoderan del guardarropa.

Prendas con estampados

Anteriormente, se decía que las prendas debían cubrir las ‘áreas problemáticas del cuerpo’, por lo tanto cualquier estampado que llevara la atención a estas zonas era un error. Ahora sabemos que esto está pasado de moda, y que es posible combinar incluso más de un estampado para crear looks divertidos y llenos de textura.

No usar vestidos ajustados

Seguramente alguna vez has escuchado a alguien decir que los vestidos ajustados solo se ven bien en personas delgadas. Esto no es verdad. ya que mostrar tus curvas es algo que puedes hacer sin importar tu talla. Lo mejor de estos diseños, es que puedes usarlos todo el año.

Finalmente, la ropa está hecha para hacerte sentir bien, independientemente de lo que hayas escuchado de ciertos expertos que aún se rigen por normas pasadas de moda. Tú decides que ponerte y que no.