‘Corona de lágrimas′ regresa con un elenco renovado: ¿quiénes son los personajes nuevos?

A 10 años del estreno de Corona de lágrimas, Refugio Hernández y sus hijos Patricio, Edmundo y Nachito Chavero regresan a la pantalla chica en una secuela homónima de la telenovela.

Sin embargo, los personajes de Victoria Ruffo, Alejandro Nones, José María Torre y Mane de la Parra no vuelven solos en esta entrega de la emotiva historia, sino rodeados por un gran elenco.

¿Quiénes son los nuevos personajes de Corona de lágrimas 2?

Algunos de los histriones de esta nueva producción de José Alberto Castro para TelevisaUnivisión son parte del reparto base de la primera parte, como Ernesto Laguardia o África Zavala.

Mientras, muchos otros se incorporan por primera vez a la trama en la piel de personajes inéditos que enriquecerán las historia que se ambienta 10 años después de la novela estrenada en 2012.

Te puede interesar: Mia Colucci de ‘Rebelde’: estas actrices han interpretado el personaje además de Anahí

A continuación, te contamos quiénes son los nuevos actores del reparto de Corona de lágrimas 2 y qué personajes interpretan en esta entrega del proyecto:

René Strickler

El galán de telenovelas será patriarca de una inédita familia y uno de los nuevos villanos de la secuela. El actor dará vida a Lázaro, un perverso y controlador político capaz de todo por poder.

“Va a dar mucho de qué hablar el personaje de Lázaro”, adelantó en entrevista al programa Hoy.

En la trama, tiene una esposa y dos hijastros “un poco malcriados y maleducados, pero estoy tratando de que se apeguen a esta familia hermosa”, contó a la emisión.

Sharis Cid

La actriz se encargará de ponerse en la piel de Diana, la pareja de Lázaro. Sobre su rol, Cid adelantó que se trata de la compleja antagonista de Corona de lágrimas 2.

“Mi personaje está espectacular. Creo que me van a odiar”, dijo al reportero mexicano Eden Dorantes. Asimismo, aseveró que su personaje es “una mujer con muchos matices que por circunstancias de la vida sufre, pero a la vez es villana y hace sufrir a Refugio”.

Claudia Zepeda

La actriz Claudia Zepeda personificará en este melodrama a Rebeca, la hija de Diana.

Sebastián Poza

Por otro lado, el hijo de Jorge Poza y Mayrín Villanueva encarnará a Renato, el hermano de Rebeca. Sobre la historia de su personaje, afirmó en entrevista que tocará los corazones del público.

“Es una historia bien dramática”, declaró. “La verdad es que ahora sí me está tocando hacerla de puro llorar, pura tristeza y puro enojo también”, agregó.

Ana Belena

A la continuación de Corona de lágrimas también se suma la actriz Ana Belena, quien se pondrá en los zapatos de la nueva pareja de Patricio Chavero Hernández.

De acuerdo a varios medios, el personaje de la actriz se llama Fernanda.

Geraldine Bazán

Geraldine Bazán también se une a Corona de lágrimas 2. En su caso, no se trata de un rol nuevo, sino que entró en reemplazo de Adriana Louvier a personificar a la inestable Olga Ancira.

En el melodrama, con el que vuelve a las novelas tras años de ausencia, además hará su debut en las telenovelas su hija menor con Gabriel Soto, Alexa Miranda, quien tendrá una participación.

Lara Campos

Al reparto de la secuela además se unió la estrella infantil Lara Campos, quien dará vida a Petita, la aparente hija del personaje de Patricio.

Daniela Álvarez

Daniela Álvarez es otra de las nuevas incorporaciones al reparto de Corona de lágrimas 2. La luminaria se suma a las tramas en la piel de Eréndira, un papel del que no ha develado demasiado.

Roxana Castellanos

Tras casi dos décadas de ausencia en las telenovelas, la actriz y comediante mexicana vuelve a un melodrama como parte del nuevo elenco de esta segunda parte de Corona de lágrimas.

En su caso, lo hará en los zapatos de Leonarda. “Es un personaje precioso, es una mujer emprendedora, trabajadora, que vive con su marido, que lo adora, pero que le gusta mucho ayudar a las mujeres, a sus amigas, a sacarlas adelante”, contó Castellanos a Televisa Espectáculos.

“En este caso, al personaje de África Zavala. Se convierten en las mejores amigas. Entonces, es un personaje muy bonito… Ya quiero que la gente vea a mi Leonarda”, avanzó.

Lisardo

Por su parte, el actor y cantante Lisardo se une a Corona de lágrimas 2 dando vida al doctor Cáceres, un rol sobre el que todavía no se han develado muchos detalles.

Moisés Arizmendi

Finalmente, Moisés Arizmendi mostrará su talento trayendo a la vida a un villano que hará sufrir a los protagonistas. Su nombre es Batiz y se trata de un talentoso pero visceral abogado.

“Es un villano que, al momento de enfrentarse a un verdadero villano, como Rómulo (Ernesto Laguardia) este tiembla, duda, no sabe, no conoce, está dentro del grupo de villanos, pero es tibio y eso le pasará factura, por nadar entre tiburones y no comportarse como uno”, dijo Arizmendi a Quadratín.

El melodrama familiar Corona de lágrimas 2 aterrizará la pantalla chica mexicana el 29 de agosto por la señal de Las Estrellas a las 6:30 p. m.