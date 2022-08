Ceci Ponce reaparece y da lecciones de ser una madre incluyente al aceptar a su “hije” de 11 años

Ceci Ponce, es muy activa en redes sociales, donde frecuentemente comparte fotos y videos junto a sus tres hijos. Recientemente Celeste de 11 años de edad, había llamado la atención de sus seguidores por usar ropa masculina y llevar el cabello corto. Finalmente, la actriz aclaró la situación y mostró su apoyo total a su hije.

Ceci Ponce habla sobre su hije y demuestra su apoyo incondicional

La argentina comentó en una entrevista con TVNotas, que frecuentemente le preguntan por ‘su hijo’ y ella tiene que corregir a las personas para que sepan cómo deben dirigirse a Celeste.

“Cuando preguntan y me dicen: ‘Tu hijo’, y yo: ‘Mi hije’, y le pregunto a Celeste: ‘¿Qué les digo?’, ella me ve como diciéndome: ‘No les digas nada, no tienen que saber’, pero yo le respondo: ‘¿Pero no te molesta que te confundan con un niño?’, y me contesta que no”

Te recomendamos: Comparan a Emme y Violet, hijas de JLo y Jennifer Garner por sus estilos y muestran lo peor

Ceci comentó que Celeste se cortó el cabello desde que tuvo que hacer un comercial para Netflix con motivo de la serie “Stranger things”. Desde ese momento descubrió que le gustaba más llevar así su cabello.

Te recomendamos: Jennifer Lopez se refirió a Emme utilizando pronombres de género neutro en su última presentación en vivo

También explicó que no le gustan los vestidos y prefiere la ropa para niño, aunque ella piensa que la ropa no tiene género ni debe ser catalogada entre ‘hombre’ y ‘mujer’.

“Le gusta vestirse como niño. Primero se la pasaba todo el tiempo en pants, pero cuando había un evento, le dije: ‘No puedes ir en pants’, y me dijo: ‘No me voy a poner vestido’, a lo que le contesté: ‘No te tienes que poner vestido, hay millones de maneras de verse elegante sin ponerse vestido’, y me respondió: ‘Quiero traje, saco y corbata’, y yo le contesté: ‘Perfecto’, fui, se lo compré y estuvo muy bien”

Te recomendamos: Madre usa su tarjeta navideña para presentar a su hije no binario y da lecciones de amor incondicional

La famosa de 40 años de edad comprende a su hije, pues ella pasó por algo similar. Recuerda que cuando era niña siempre la confundían por un niño, porque le gustaba usar ropa masculina.

Su madre siempre le pedía que usara ropa de niña, pero no le gustaba ese estilo, por eso ahora apoya a Celeste.

Además reveló que en sus redes sociales ha recibido muchas preguntas sobre Celeste, incluyendo cuál es su orientación sexual. Sin embargo ella afirmó que la desconoce, además de que se trata de un menor de edad y sus preferencias al vestir no están relacionadas con su sexualidad.

“Eso me preguntaban, que si era gay o no, y yo decía: ‘No sé, creo que no’, pero realmente no lo sé y no creo que la identidad sexual de alguien esté directamente relacionada con el pelo corto; ya nos sorprenderá en unos años o no, no tengo ni idea”

Ceci reveló cómo es que le demuestra su apoyo a su hije sin intentar cambiarle ni asumir nada sobre elle.