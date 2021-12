Madre usa su tarjeta navideña para presentar a su hije no binario y da lecciones de amor incondicional

Una de las cosas más representativas de la temporada decembrina, es el aire de amor familiar que existe en torno a la celebración navideña. Como ejemplo de esto está Jennifer Chen, una madre que usó su carta de Navidad para volver a presentar a su hije, quien anteriormente tenía el nombre de Claire y ahora ha decidido llamarse Clark, ya que se identifica como no binario.

Madre acepta a su hije y da un ejemplo a las familias de todo el mundo

Todo comenzó el mes de noviembre, cuando Jennifer se preparaba para publicar la foto navideña, una tradición que ha mantenido con su familia cada año.

Aunque esto es algo que la mamá de dos ha hecho muchas veces, esta era una ocasión especial, pues era la forma en que Chen presentaría nuevamente a su hije. Su mensaje decía:

“Quiero que conozcan a Clark (antes conocido como Claire). Clark prefiere los pronombres Ellos/Elles/Él y quiere que lo conozcan como mi hije/hijo no binario. Clark nos pidió que le dijéramos a nuestros amigos y familia quién es ahora.”

La madre confesó en Today, que estaba temerosa por cómo reaccionarían los miembros más conservadores de su familia en redes sociales. Tuvo miedo de que pensaran que era una mala madre, ya que el mundo de las redes sociales es más severo que su vecindario liberal de Los Ángeles, donde Clark es solo uno de varios niños no binarios.

La manera en que Clark descubrió que era no binario, fue durante el verano, cuando lloraba porque solo habían faldas en su closet y no quería usarlas para ir al preescolar. Entonces el niño declaró ante sus padres: “No me siento yo mismo usando faldas”. Entonces Jennifer buscó un par de shorts y le preguntó si quería que se deshiciera de sus faldas y vestidos.

Después le presentó un libro sobre identidad de género para niños a la hora de dormir ‘Be Yourself: a book about gender identity’ de Theresa Thorn. Entonces Clark señaló a la página sobre personas no binarias y dijo: “Así es como me siento, no me siento niño ni niña”.

Más tarde Clark decidió cortar su cabello y se mostró feliz con el cambio. Al regresar a la escuela Clark dijo a sus padres que una maestra había confundido su nombre Claire, con Clark. Eso le gustó y les preguntó su podían cambiarlo a ese nombre, ellos aceptaron.

Después Clark decidió decirle a sus compañeros de clase sobre su identidad de género. Esto no fue ningún problema, ya que la escuela a la que acude es liberal e incluso cuentan con un baño de género neutro. Cuando Clark se presentó nuevamente a sus compañeros todos lo recibieron con alegría.

La mamá de Clark dijo que todos sus miedos desaparecieron cuando vio toda la aceptación que había recibido su hijo y reconoció que para ella era un honor poder ser parte de su desarrollo, por lo que continuará apoyando a sus hijos sin importar su identidad de género ni su orientación sexual.