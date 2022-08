Así le respondió Evelyn Beltrán a Adamari Lopez tras acusar a Toni Costa de ser infiel

Adamari Lopez se había mantenido al margen de las opciones sobre la participación de su ex Toni Costa en La Casa de los Famosos, pero ahora que se aproxima el final del reality show, sorprendió con un polémico comentario que compromete su imagen y su relación con Evelyn Beltrán.

Fue durante el programa ‘Hoy Día’ mientras conversaban sobre el polémico romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano cuando Adamari aseguró que no solo ha sido Nacho con quien se ha besado Navarro, pues también lo hizo con su ex.

“Pero [Nacho] no fue con la única persona con la que se besó. Daniella se besó con Toni también”, aseguró.

Su comentario desató la polémica en redes sociales, pues muchos aseguraban que ese beso nunca sucedió y que Ada solo estaba buscando la manera de perjudicar su romance con Evelyn Beltrán.

Evelyn Beltrán le responde contundentemente a Adamari Lopez

Tras las palabras de la puertorriqueña, la actual pareja de Toni, Evelyn Beltrán, no se quedó callada y le dedicó unas emotivas palabras de apoyo.

La influencer desestimó las palabras de Adamari resaltando que nadie manchará su imagen y que su personalidad quedó demostrada en el programa que es grabado 24/7.

“Amor mío, La gente puede destruir tu imagen manchar tu personalidad, pero no pueden quitarte tus buenas acciones porque no importa cómo te describan, aun serás admirado por aquellos que realmente te conocen mejor. Te conocimos más que nunca estos 84 días en un show donde estás grabado 24/7. Conocimos al gran compañero, gran hombre, gran amigo, gran padre , gran novio y gran jugador. Eres un hombre que nos a mostrado que existen seres humanos que se pueden llevar bien con todo tipo de personas y mantener la paz donde existe la guerra. ¡Te aplaudo!”, escribió junto a un vídeo donde aparecen juntos.

Beltrán se mostró orgullosa de sus logros y espera ansiosa el fin del reality con la victoria de su pareja.

“Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que has hecho estos últimos meses y te admiro. Te admiro porque no es fácil dejar de ver a la gente que más amas y menos a tu princesa la cual das la vida por ella. 💞 Me siento tan afortunada de ser parte de tu vida y verte crecer día tras día. Y como siempre decimos, MIENTRAS MÁS NOS QUIEREN SEPARAR MÁS APRIETO TU MANO. BRILLA BRILLA MUCHO ES TU MOMENTO Y AQUÍ ESTARÉ PARA APLAUDIRTE TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA. ✨ ERES UN CAMPEÓN ! ASÍ QUE VAMOS CON TODO A GANAR 🥇 TE AMO AMOR MÍO! #LOSDIASPASANRAPIDO”, culminó.