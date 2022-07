¿Y la iglesia? Critican a Adamari Lopez por hablar de poliamor: fans defienden su derecho a elegir

Adamari Lopez es una de las artistas más queridas de México, aunque también de las más criticadas por lo haters. A pesar del éxito que ha cosechado en las pantallas y en su vida privada, ella suele estar en el ojo del huracán, ya sea por sus divorcios, su nueva figura y ahora sus famosos reels en redes sociales.

Y es que desde su separación con Luis Fonsi ha sido blanco de señalamientos, y tras bajar más de 15 kilos a sus 50 años y separarse de Toni Costa. Sin embargo, ella suele hacer caso omiso a todos los comentarios negativos que recibe y sigue triunfando.

Si algo caracteriza a Lopez es su sentido del humor por lo que se ha convertido en la reina de los reels con los que hace reír a más de uno con sus ocurrencias. En ellos suele hablar sobre infidelidades, relaciones en pareja y los disfrutes de la vida, pero muchos aseguran que son indirectas para Toni Costa y su nueva novia Evelyn Beltrán.

Adamari Lopez es criticada andar “desatada”

Cada domingo la puertorriqueña suele asistir a la iglesia junto a su hija Alaia y comparte con sus seguidores el momento, aunque sus seguidores la han atacado con todo por su más reciente reels y la cuestionan sobre sus creencias religiosas por promover el poliamor.

“Si tú eres feliz con una pareja, imagínate con tres. Tiene que pensar en grande amore, te falta visión”, dice Ada en su más reciente publicación y la cual ha desatado una ola de comentarios.

Como era de esperarse los comentarios negativos no tardaron en llegar y algunos mencionaron que está desatada y desesperada por un nueva relación.

“Anda alborotada”, “Andar con 3 no representa a una buena mujer”, “¿Y la iglesia donde quedó?”, “Tu puedes tratar de ponerle la gracia a estos chistes pero el mensaje no es muy digno de una mujer recta. No te olvides que los domingos pones tus vídeos de misa tomando la hostia”, “Chaparrita con este te pasaste…creo no hay que llegar a la bajeza”, comentaron.

A pesar de ello, sus fans no dejaron de respaldarla y agradecerle su vídeo por hacerlos reír y por sus consejos.

“Buenísimooo, aquí estoy pensando en grande ya”, “Gente cuando entenderá que es una broma y que uno hace esos reels por diversión”, “La Reina de los REELS”, “Amo tus ocurrencias”, “Eres la mejor”, respaldaron.