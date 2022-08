Karol G: Así ha sido la transformación de ‘La Bichota’

Karol G se encuentra en la cima de su carrera, convirtiéndose en una de las cantantes más importantes del momento con sus temas dedicados al feminismo y al amor propio. Su ambición dentro de la música la ha llevado a hacerle frente a una industria donde el fuerte lo han los exponentes masculinos.

“Cuando empecé a hacer música urbana estaba convencida de que como no había ninguna mujer iba a ser súper fácil, y luego entendí por qué no había nadie. Pero ahí tengo que darle todo el crédito a mi papá, que siempre me metió en la cabeza que como te vale se te regresa. Si te va a valer 100 millones de veces, cuando lo consigas se te va a devolver 100 millones de veces más”, recordó sus inicios en una entrevista para Los Ángeles Times.

Su nombre es Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, el cual es una fusión de la primera letra de su apellido y su apodo. Nació en Medellín, Colombia, en 1991. Tiene tres hermanas: Jessica, Verónica y Katherin Giraldo.

Así ha sido la transformación de Karol G

Con tan solo cinco años descubrió su verdadera pasión y su primera presentación musical la tuvo en el 2006 cuando participó en Factor XS y aunque no ganó el reality comenzó a hacer su camino.

Para adentrarse más en el público a sus 19 años hizo uso de sus redes sociales incursionando como youtuber con videos caseros de covers de temas en inglés como Try sleeping with a broken heart, Killing me softly y Can’t take my eyes off you.

Más adelante se convirtió en corista del antioqueño Reykon, uno de los mayores exponentes del género urbano, en aquel entonces. Junto a él lanzó el tema 301, que se convirtió en éxito y fue a partir de ese momento cuando comenzó a sonar en radio y canales de televisión.

Ahora la colombiana ha pasado a ser toda una referente del género urbano, y recientemente destacó en el festival Tomorrowland, como invitada de DJ Tiësto.

Con poco más de una década como cantante se ha lucido con temas como Mi cama, La Tusa, Ocean, Ahora me llama, Bichota, entre otras.

En medio de su ascenso musical, también destaca su gran transformación física, aunque ha confesado que solo se ha sometido a una sola cirugía estética para aumentar su busto.

Aunque algunos internautas aseguran que se ha hecho más retoques. Recientemente le dijo adiós a su icónico cabello azul aguamarina para volver a posar con su melena al natural.