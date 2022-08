JLo cambia de look a sus 53 tras terminar su luna de miel: fans aseguran que luce como de 30

JLo cambia de look a sus 53 tras terminar su luna de miel y así reaccionaron sus fans Instagram @jlo

Jennifer López vive el mejor momento de su vida a sus 53 años, y es que tiene una carrera profesional exitosa, y se acaba de casar con el amor de su vida, Ben Affleck.

La famosa y el actor se fueron de luna de miel a París con sus hijos Emme, Max, Violet, y Seraphina, viviendo unos días llenos de amor en familia.

Estuvieron una semana juntos, pero tuvieron que terminar su luna de miel por compromisos de trabajo, Ben regresó a Los Ángeles a grabar una película, mientras que JLo se fue a Capri a cumplir con algunos conciertos.

Jennifer López se mostró recientemente con un nuevo look, que evidencia que está en su mejor momento a sus 53 e impuso tendencias para este 2022.

El nuevo look de Jennifer López a sus 53

Jennifer López fue captada posando para unas fotos profesionales luciendo sexy y hermosa con un bikini enterizo en tono amarillo.

La actriz y cantante se mostró con el cabello corto, llevando un bob largo, con las puntas abiertas, ideal para mujeres de 50 que desean rejuvenecer.

JLo posó con un pañuelo en el cabello, y lentes, y también presumió su figura con un bikini blanco muy elegante, con cinturón.

Sus fans se mostraron encantados con el nuevo look de JLo, pues aseguran que rejuvenece y luce como de 30.

“Wow ese corte de cabello le queda espectacular”, “amo ese look de JLo”, “OMG cuando uno cree que Jennifer no puede lucir mejor nos sorprende”, “es que parece de 30, me encanta”, “quiero ese corte, se ve fabulosa, la amo”, y “el cabello corto le queda muy bien”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque JLo y Ben se encuentran lejos y separados físicamente, la famosa se muestra feliz y orgullosa de su boda, y del momento que está viviendo a sus 53.