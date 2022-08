Jueces de “La Academia” dan fuertes críticas a Mar Rendón por su participación este fin de semana

Mar Rendón nos ha acostumbrado a una participación impecable noche a noche. Sin embargo, su estado de salud le ha jugado encontra este fin de semana, ya que después de presentarse en “La Academia” la ecuatoriana recibió fuerte comentarios por parte de los jueces del show.

El domingo 31 de julio, luego de interpretar “Cosa más bella que tú” de Eroz Ramazzotti, Mar Rendón no logró buenas críticas, los jueces coincidieron con los comentarios. Además, le pidieron que no suelte la toalla antes de tiempo, la final está cerca y ansían verla ganar.

Por su parte, Mar Rendón en el backstage de “La Academia”, contó que el quebranto en su salud de esta semana influyó mucho en su participación ya que se sentía más agotada, sin embargo, ella continuará dándole todo en los últimos shows que quedan del reality.

Los comentarios por parte de los jueces

Lola Cortés comentó que a Mar le hizo falta conectarse con la canción y además le llamó la atención por estar tensa durante la presentación. “ No sentí nada mientras cantabas, te noté tensa y pendiente de tu postura”, expresó.

Por su parte, Ana Bárbara se levantó y aplaudió, sin embargo, coincidió con Cortés por la tensidad que mantenía Mar durante el show. “Me gusta cada vez más a la artista que veo, pero también me preocupa que la final se acerca y aún no te desenvuelves con facilidad en el escenario”, acotó.

Horacio Villalobos, acotó que la quiteña tiene mucho potencial, pero no debe confiarse. “La final se acerca y aún hay eliminaciones, tú tienes talento, pero no te puedes confiar con la presentación de hoy me estas debiendo mucho Mar”, concluyó.

¿Cómo votar por Mar Rendón en La Academia?

Las votaciones son durante cada show de los fines de semana. En la app “TVAzteca EnVivo” en la parte Interactúa podrás ver la foto de nuestra compatriota y votar de manera ilimitada desde las 20:00 hasta finalizar su participación.