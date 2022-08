“Me despido de tanto dolor, de tanta inmadurez”: Karol G sobre el cambio de su cabellera azul

Karol G está consciente de que debe cerrar ciclos en la vida y la mejor manera que consiguió para hacerlo fue a través de un impactante cambio de look en el que deja a un lado su cabellera azul, así como muchos recuerdos que le causaron dolor, pero en los que también pudo saborear el éxito.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de ‘Provenza’ dejó claro que para dar paso a todo lo nuevo que quiere vivir debe dejar un lado lo que fue para no seguir cometiendo los mismos errores, por eso no es de extrañar que haya tomado la decisión de también cambiar el tono de su melena que tanto furor causó y hasta creó una tendencia en el ámbito musical y personal de muchas de sus fieles seguidoras.

Pero, más allá de ir a una peluquería para hacer esta transformación, ella decidió hacer un ritual o despedida muy emotiva de su imagen, pues para ella este cambio representa algo importante, significativo, tanto que hasta dejó ver que esto va más allá y que hay mucho aprendizaje en todo ello. Y además lo hizo de una manera muy glamorosa, pues visitó junto con un grupo de amigos los lugares que tenía en su “lista soñada” como por ejemplo: Santorini, Dubai y África.

Karol G revela las razones de su cambio de look

La cantante colombiana Karol G dejó ver su lado más humano, sensible, pero sobre todo poderoso, pues reafirmó que desea ser una nueva mujer, que está dispuesta a seguir adelante con una mejor actitud, pero lo mejor de todo es que ella quiere dejar de ser quien fue, así como dejar atrás todo su pasado en el que no solo hubo adversidades sino también muchas personas a las que amó y ya no están con ella.

Esto impacto a sus fans, pues hay quienes han sacado conclusiones sobre el discurso que la artista manejó a través de las redes sociales y que de una u otra forma llevan a pensar sobre su ruptura con el también artista urbano Anuel AA.

“Hola!!! No sé por donde empezar... Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes tanto amaron como yo. Para despedirnos mi pelo y yo nos fuimos de vacaciones a algunos lugares que están en mi lista sonada, me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, nos despedimos por todo lo alto”, dijo la colombiana a través de sus historias de Instagram.