Así celebró Dalo Bucaram a su esposa Gabriela Pazmiño por su cumpleaños 47

Dalo Bucaram por medio de su cuenta de Instagram envío un mensaje muy sentido para su esposa por su cumpleaños. “Feliz cumpleaños mi amor, si pudiese resumir en una palabra mi vida a tu lado, le llamaría gratitud”, escribió.

Por su parte, Gabriela Pazmiño no dudó en compartir la celebración que organizó su esposo y familia por su cumpleaños.

Recibí mis 47 años en compañía de la familia, me hicieron una linda sorpresa la verdad no me lo imaginaba gracias los amo con todo mi corazón.

— Gabriela Pazmiño.