Shakira y sus escándalos más polémicos: el fraude fiscal no es el peor

Shakira saltó a la fama desde que era una adolescente, por eso, ha crecido ante los ojos del público que la ha visto tener muchos aciertos, pero también involucrarse en varios escándalos polémicos que le han ganado muchas críticas.

Uno de los más recientes es el fraude fiscal del que se le acusa en España. La colombiana enfrenta hasta seis cargos relacionados a la evasión de impuestos y ahora se confirmó que irá a juicio para probar su inocencia.

Sin embargo, antes de esto, su nombre ya ha retumbado fuertemente en la prensa por diversas razones.

Si alguna vez has visto el video de Loca, seguramente recordarás a Shakira bañándose en una fuente pública en España. Esto fue real y sin autorización, por lo que le trajo el regaño de las autoridades en 2010, porque además paseó sin casco en una moto.

“La verdad, sí, tenía que haberme puesto casco. ¿Pelo o casco? La decisión era simple. O me veía guapa con el pelo suelto o me ponía el casco. No me han cobrado la multa, pero sí, la voy a pagar, a ver si así no molestan más”.

— Las declaraciones de Shakira que luego ocasionaron más críticas.