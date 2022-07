“Son sus adicciones”: tras las fotos de Ben Affleck cansado, fans piden a J.Lo tener cuidado con él

Ben Affleck y Jennifer Lopez están disfrutando como nunca la segunda oportunidad que le dieron a su amor. Apenas hace unos días contrajeron matrimonio de forma sorpresiva en Las Vegas y aunque no han confirmado si habrá luna de miel, aprovecharon las vacaciones para escaparse a Paris junto a sus respectivos hijos.

Aunque todas las miradas están en los momentos románticos que Bennifer pueda regalarle a los paparazzis, el agotamiento de “Batman” se robó la atención.

La pareja fue captada a bordo de su yate y mientras Jen lucía sus curvas, Affleck dormía profundamente en una silla con las piernas elevadas en el barandal.

Estar con Jennifer López de luna de miel. Ten cuidado con lo que deseas pic.twitter.com/TaZpP8sq7s — Julio (@litrosdalcohol) July 24, 2022

Las primeras reacciones desataron una lluvia de memes que hacían referencia al supuesto acuerdo que obliga al actor a tener sexo con Jennifer cuatro veces a la semana.

“Todo seco lo dejó”. “Esa J.Lo le chupa la juventud al pobre Beny para extraerle el colágeno”. “Lo va a exprimir hasta la última gota jajaja”, se lee en redes sociales.

Sumado a eso, la luna de miel en París con los paparazzi acechando cada uno de tus movimientos y cuidar a cinco adolescente debe ser agotador.

Sin embargo, las risas cambiaron conforme más fotografías del actor con el rostro visiblemente demacrado han salido a la luz.

Y es que algunos internautas sospechan que el estado de Affleck tiene que ver con las adicciones y el alcoholismo, algo con lo que ha batallado por años.

“Todos se ríen de Ben Affleck que si la Jlo ya lo tiene seco, no es por ser mala onda pero sólo puedo pensar que él tuvo problemas de alcoholismo hace un tiempo y pues... eso pienso”. “No es por Jennifer, es por su vida sana en contraste con las batallas de alcoholismo y otras debilidades que ha librado Ben Affleck”. “El tipo es alcohólico y ahora seguro lo traen corto”. “Toda la gente relacionando las fotos de Ben Affleck y JLo con sexo, y según leí él fue/es alcohólico. Para mí es puro cuerpo de depresión y cara de abstinencia. Ojalá esté muy equivocada”, se lee en Twitter y Facebook.

Fans le advirtieron a la “Diva del Bronx” que tuviera cuidado con él ya que los malos hábitos no se pierden.

“Yo no sé que le ven de bonito a la pareja de Ben affleck y jlo, ese man es lo más tóxico que pueda haber… la hará sufrir? No tengo dudas, no se merece a nadie”. “Ben Affleck es la clara representación de mi ex novio tóxico”. “Que tenga cuidado J.lo porque si ya se la hizo una vez, no espera maravillas ahora”. “A mí el Ben Affleck me da como cosita, jamás quisiera yo andar cuidando a un cerote alcohólico”, expresaron.

La polémica sobre el alcoholismo de Ben Affleck ha estado latente

En diciembre, Ben encendió la polémica luego de hablar de su alcoholismo y hacer referencia a su ex esposa Jennifer Garner.

Durante una aparición en The Howard Stern Show, el actor dijo que “todavía estaría bebiendo” si estuviera casado con ella. “Probablemente todavía estaría bebiendo. Es parte de la razón por la que comencé a beber porque estaba atrapado”, aseveró.

El actor además mencionó que si no salió antes de la relación fue por sus hijos pero recalcó lo infeliz que era. “Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos pero no estoy feliz, ¿qué hago? Lo que hice fue beber un botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”.