Esto es lo que ha ayudado a que funcione la “segunda oportunidad” de J.Lo y Ben Affleck

La frase “todos merecen una segunda oportunidad”, parece estar teniendo sentido cuando vemos la forma en la que Jennifer Lopez y Ben Affleck se demuestran amor.

Y es que después de que ambos tomaron caminos separados, su regreso parece estar yendo viento en popa.

Sí, las segundas oportunidades siempre son un arma de doble filo. Después de todo, significa que algo no funcionó a la primera y que puede ser algo que vuelva a suceder si no se tiene cuidado.

Quizá la llamada “Diva del Bronx” tuvo momentos tambaleantes pero ahora sin duda se encuentra en un buen momento de su vida, entre proyectos cinematográficos, lanzamientos musicales y sobretodo, por el bienestar de su familia.

“Nunca he estado mejor. Es sólo que todos estamos en un momento muy hermoso”, dijo a People.

Ahora que Jennifer Lopez se encuentra promocionando su nueva película, “Marry Me”, ha aprovechado para hablar sobre su relación con Affleck pues es algo por lo que está agradecida.

“Me siento tan afortunada, feliz y orgullosa de estar con él. Es una hermosa historia de amor que tenemos una segunda oportunidad”, aseveró.

Pero ¿qué es lo que está haciendo que las cosas funcionen tan bien? La respuesta está en la madurez emocional y mental.

“Ambos dijimos: ‘Vaya, estamos tan felices y no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego’”. Somos mayores ahora, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares de nuestras vidas, tenemos hijos ahora, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos muy protectores porque es un momento tan hermoso para todos nosotros”, dijo la cantante.

Mientras que volver con un ex no siempre puede ser una buena idea, sí existen circunstancias que pueden hacer que las cosas funcionen.

Establecer límites

Los límites son necesario en toda relación saludable ya que estos definen la responsabilidad que tiene cada quién y ayuda a establecer una comunicación y un espacio para ambos.

Honestidad

No puede haber una relación sana sin honestidad y esto implica el ser claros también con las emociones. Especialmente si estás tratando de que una segunda oportunidad funcione, no puede no existir una comunicación honesta entre ambos.

Ocultar cosas para evitar conflictos es una forma de deshonestidad que no debe suceder a partir de ahora.

Dejar de romantizar la relación

Holywood nos ha dicho muchas mentiras sobre el amor y eso incluye que volver con un ex funcionará porque hay química y gran atracción física y sexual entre ambos. Una relación sana y madura es mucho más que eso y no puede basarse sólo en la emoción de la primera cita.

La nostalgia es engañosa. Tendemos a mirar hacia atrás a las viejas relaciones con cierto cariño, omitiendo el dolor de la ruptura. Piensa con la cabeza fría antes de tomar decisiones.

Responsabilidad afectiva

El error que muchos cometen es el proyectar sus sentimientos en los demás, haciéndolos responsables de sus emociones. Esto es que le echan la culpa de sus desgracias a su pareja

La responsabilidad afectiva es la plena conciencia del impacto que nuestras palabras y acciones tienen sobre los demás.

Implica ser conscientes de que nuestros comportamientos tienen consecuencias sobre las emociones de los demás, ya sean positivas o negativas.

Ésta nos permite tener una relación más respetuosa y empática con lo que los demás puedan sentir, en lugar de ignorar cómo afectamos a quienes nos rodean.

La pregunta clave: ¿ambos han cambiado?

Esta pregunta no sólo va sobre tu ex sino también sobre ti. Debes plantear si en el tiempo que estuvieron separados, ambos han hecho algo para cambiar esos comportamientos tóxicos que los llevaron al punto de quiebre. Si han trabajado en sanar viejas heridas personales y de la relación, entonces pueden plantear si están listos para intentar de nuevo.