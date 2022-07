Ricky Martin y Alejandra Guzmán: así fue su romance secreto que se convirtió en amistad

Ricky Martin y Alejandra Guzmán fueron los protagonistas de un romance secreto durante su juventud. Aunque la relación no duró por mucho tiempo, ambos terminaron siendo amigos y por esa razón recientemente la mexicana salió en defensa de Ricky ante las acusaciones de abuso por parte de su sobrino.

Ricky Martin y Alejandra Guzman: así nació su romance

La mexicana conquistó el corazón del boricua cuando ambos se conocieron en Venezuela para hacer un programa de Televisión. Los dos se estaban recuperando de un corazón roto y juntos pudieron volver a creer en el amor.

En una entrevista con Yordi Rosado, Alejandra recordó que acababa de separarse del padre de su hija Pablo Moctezuma. Cuando conoció a Ricky ambos sintieron una atracción y comenzaron un romance.

Sin embargo, decidieron mantenerlo en secreto para evitar lidiar con la prensa y con las prohibiciones de quienes los manejaban.

Alejandra recuerda que Ricky era muy romántico y detallista. Sin embargo su relación duró sólo seis meses, en los que debido a su ocupada agenda se encontraron en persona en solo cuatro ocasiones.

“Ahí lo ví, él me vió (Ricky Martín), me invitó a cenar, me llevó a bailar y cada vez que yo iba a algún lugar había globos para mi y era un caballero… pero cuando llegaba su mami, ¡olvidate!, córrele porque escóndete, que no se que… y yo “huy mano”, entonces había cosas que no lo dejaban hacer y yo era muy rebelde”

A pesar de que no tuvieron una relación romántica larga, ambos se quedaron como amigos y en 2010 cuando Ricky finalmente salió del closet, Alejandra lo apoyó.

Para ella, el cantante fue muy valiente y sus acciones fueron dignas de admiración, pues es difícil salir al mundo y gritar quién eres, pero aclaró que nunca tocó el tema con él.

Alejandra Guzmán defiende a Ricky Martin de acusaciones de abuso

Recientemente Alejandra volvió a defender al originario de Puerto Rico, quien se encuentra pasando por momentos complicados debido a las acusaciones de abuso en su contra por parte de su sobrino.

Aunque los cargos fueron retirados y Ricky pudo limpiar su nombre, el estrés de los últimos meses lo ha afectado, por lo que pidió un tiempo para trabajar en su salud mental.

Por su parte Alejandra, le envió un mensaje de apoyo, pues ella comprende lo que está pasando, ya que ella también se ha enfrentado a escándalos que involucran a su familia y anteriormente su hija Frida Sofía acusó a su abuelo de abuso.

La rockera dijo:

“Es un gran hombre y a veces pues… yo también lo he vivido, pero gracias a Dios uno está en paz”

Actualmente, Ricky conforma una gran familia junto a su esposo, el artista Jwan Yosef, sus gemelos Matteo y Valentino, su hija Lucía y su hijo menor, Renn.